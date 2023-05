‘Quería morir con el uniforme’

Ciudad Juárez.- Mientras la arena arrastrada por el viento le daba de lleno en la cara, Jenny volteaba para cubrirse los ojos irritados por tanto llorar. Permanecía de pie a un lado de la puerta de entrada de la funeraria para dar la bienvenida a sus familiares y amigos que ayer acudieron a despedirse de su padre, el policía segundo Ramiro Martínez Hernández, atropellado el pasado jueves por la madrugada sobre la avenida Santiago Troncoso.

“El soñó siempre morir de ‘azul’, con su uniforme puesto, sirviendo a la sociedad. No le hubiera gustado que fuera de otra forma”, dice muy segura Jenny Martínez, mientras que de su rostro triste surge una sonrisa ante el recuerdo.

El agente, esposo, padre de cuatro hijos y abuelo de dos nietos, pereció tras ser impactado por el conductor de un vehículo conducido a exceso de velocidad sobre la Santiago Troncoso.

El auto particular estrelló la parte frontal lateral derecha contra la puerta de la patrulla 509, del lado del conductor y, a causa del golpe, le cercenó ambas extremidades al oficial.

El guiador se dio a la fuga de inmediato sin prestar auxilio a la víctima, indica el reporte vial.

Sin embargo, los compañeros del lesionado lograron ubicarlo posteriormente en el fraccionamiento Praderas del Sur, es decir, a casi tres kilómetros del lugar del percance.

Ser policía era su meta cumplida

Ramiro Martínez Hernández recién cumplió los primeros 15 años dentro de la corporación, en la que trabajaba con gran convicción, afirman sus hijos.

“Mi padre siempre amó su trabajo, siempre quiso ser policía; para él no había nada mejor que día a día ayudar a la gente”, dice su hija Jenny.

Recuerda que Ramiro siempre les decía que él quería morir en servicio.

“Él siempre nos dijo eso. Que quería morir en servicio, vestido de azul, con su uniforme puesto… y así fue”, agrega la mujer.

Ramiro sirvió en los diferentes distritos policiacos y estaba asignado a Valle cuando ocurrió el percance vial, provocado por el conductor que huyó del lugar de los hechos, sin prestar ayuda a la víctima.

El agente realizaba una intervención al momento sobre la transitada avenida, la cual se encuentra a menos de un kilómetro de la funeraria donde era velado.

El día del accidente un compañero de Ramiro fue a su casa y le informó a su esposa sobre el percance, por lo que la trasladaron al hospital.

“Yo estaba trabajando cuando me llamaron para decirme que mi padre había sufrido un accidente, pero no me dijeron de la gravedad de su estado”, agrega la hija.

Menciona que si bien es normal que en cada casa de un policía siempre existe la zozobra de que algo pase, también son familias que tienen la esperanza de que ese día no llegue y que al salir de casa regresen con bien.

Inicia proceso contra el implicado

Dentro de la capilla de la funeraria Senderos de Paz, decenas de flores enviadas por colegas del policía segundo inundaban con su aroma el lugar donde reposaba el cuerpo de Ramiro, mientras lo acompañaban sus familiares y compañeros.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció que esta mañana realizarán los honores al oficial caído en cumplimiento del deber.

Mientras el agente era velado por sus seres queridos en Ciudad Judicial, César Alberto L. R., de 24 años, era presentado ante un juez de Control.

Brenda Isabel Santiago Martínez, sobrina del oficial, dice que si bien estarán pendientes del proceso judicial contra el conductor detenido, él debe saber desde ahora que le envían sus bendiciones.

“De nuestra parte no hay rencor, le mandamos bendiciones a la persona que lo hizo”, coincidieron en decir ambas mujeres, al asegurar que Ramiro fue una excelente persona, siempre positiva, y así las formó.