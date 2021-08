Queman basura a falta del servicio de recolección

Ciudad Juárez— Los residentes de la colonia Granja Santa Elena están recurriendo a quemar la basura, como alternativa para que no se les junte frente a sus casas, pues los camiones del servicio de recolección de desperdicios tienen cerca de un mes que no pasa por ese sector al surponiente de la ciudad.

El problema es aún mayor para los colonos que viven en las calles Cocoteros y Duraznos, pues ellos tienen más tiempo de que no cuentan con el servicio de recolección de basura y afirman que ya se cansaron de estar llenando tambos o cajas con los desperdicios.

Los residentes de esa zona señalaron que aunque procuran no echar a los tambos desechos de comida, no les queda otra opción más que hacerlo, pues no pueden acumular todo en el refrigerador, como comúnmente lo hacían y luego lo sacaban cuando pasaba el camión recolector.

Indicaron que para tener menos basura frente a sus casas, acuden a terrenos cercanos y ahí la queman, y aunque saben que esto no es lo adecuado, reiteraron que es la única opción que tienen, ya que no pueden guardar los desechos por tanto tiempo.