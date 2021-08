‘Quédate en México’ no afecta gestión migratoria del país: SRE

Ciudad Juárez— El veredicto de la Suprema Corte de Estados Unidos que ordenó al Gobierno de Joe Biden restablecer el retorno de extranjeros bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno federal informó que no daría un posicionamiento, pero aseguró que se iniciará el diálogo binacional tras la implementación de la sección 235 (b) (2) (C) de Ley de Inmigración y Nacionalidad, llamada en la Unión Americana “Quédate en México”.

“En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”, señala el comunicado.

A través del programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los MPP, durante 2019 y 2020 la administración de Donald Trump retornó a las fronteras de este país a más de 71 mil extranjeros para que esperaran aquí su proceso de solicitud de asilo, más de 22 mil de ellos con su caso ante la Corte de Inmigración de El Paso.

“En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional, el Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con su homólogo de EU con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común”, agrega el escrito.

Destaca que México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo, en cumplimiento con la legislación nacional y conforme al derecho internacional.

“Asimismo, reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas”, concluye.

En febrero de 2021 Estados Unidos comenzó a procesar –con apoyo de organizaciones de Naciones Unidas– a las personas que habían sido devueltas a México bajo el programa MPP. El 1 de junio el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dio por terminado oficialmente el proyecto.

Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), hasta el martes 24 agosto, el país del norte recibió, tras dar negativo a una prueba de Covid-19, a 13 mil 256 personas bajo MPP, 5 mil 747 de ellas a través del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, que une a Ciudad Juárez con El Paso.

