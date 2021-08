Quedan varados en Juárez

Ciudad Juárez— Con 3 mil migrantes albergados actualmente y la recepción diaria de más de 100 centroamericanos expulsados bajo el Título 42, Ciudad Juárez permanece a la expectativa del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual ordenó al Gobierno de Joe Biden restablecer el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México”, que de 2019 a 2020 retornó a casi 23 mil extranjeros a esta frontera.

Según el informe estadounidense del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de marzo de 2019 a enero de 2021 el Gobierno de Donald Trump retornó a más de 71 mil personas de diversas nacionalidades a México, 22 mil 967 de ellos con una cita ante la Corte de Inmigración de El Paso, lo que significa que fueron enviados a esta frontera bajo los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

“De los MPP todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Nos ocupa? Sí cómo no. ¿Nos tiene preocupados? Sí, porque todavía no sabemos el impacto que va a tener en esta frontera, todavía no hemos tomado razón de los acuerdos allá, y ya conocimos los efectos desde 2019, y sabemos que es algo que ha desafiado nuestras capacidades”, señaló Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo).

El retorno de miles de extranjeros provocó que Ciudad Juárez mantuviera albergadas a personas, principalmente de origen centroamericano, hasta por casi dos años, mientras que miles de cubanos permanecieron en casas de renta.

“Provocó que tuviéramos que mejorar todo el esquema de recepción humanitaria de personas, inclusión social, inclusión productiva… y conocemos el impacto que puede tener, pero en este momento todavía no hemos tomado razón por parte de las autoridades federales de la manera en que se pudiera generar esta nueva ola de retorno de personas bajo un este Protocolo de Protección al Migrantes, que implica que tendrían que estar aquí esperando sus próximas citas en la Corte en Estados Unidos”, recordó el funcionario estatal.

Organizaciones de Texas condenaron ayer el fallo de la Suprema Corte, por tratarse “de una política legalmente dudosa de la era Trump que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar los resultados de sus casos de asilo en México, a menudo en condiciones peligrosas”.

Adriana Cadena, directora general de la Alianza de Reforma Migratoria para Texas (RITA), dijo que su organización “está profundamente perturbada” por el fallo, tras haber sido testigos del “inmenso daño” que el programa MPP causó desde su implementación, con muchos migrantes enfrentando amenazas de violencia mientras esperaban que sus casos fueron procesados.

“Con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con su homólogo de Missouri, Eric Schmitt, habiendo presentado la demanda que impugna la terminación del MPP por parte del presidente –Joe– Biden, la decisión del Tribunal Supremo pone de manifiesto una vez más el importante papel que el gobernador de Texas, Greg Abbott, y su administración tienen en la propagación de la política antiinmigrante y xenófoba tanto a nivel local como nacional”, señaló.

Dijo que las personas que huyen de sus países de origen en busca de refugio tienen el derecho legal de solicitar asilo.

“A pesar de este revés, pedimos al presidente Biden que haga todo lo que esté en su mano para poner fin al programa MPP. Además, instamos al Congreso y al Gobierno de Biden a priorizar inmediatamente una inversión proactiva en infraestructuras de acogida en Texas y la región fronteriza, y a dejar de permitir que los gobernadores racistas dicten nuestra política de inmigración”, demandó.

La organización estadounidense Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute) también señaló que negar el acceso al asilo en cualquier forma es una vergüenza nacional.

En febrero de 2021, el Gobierno de Biden comenzó a procesar, con apoyo de organizaciones internacionales, a las personas que habían sido devueltas a México bajo el programa MPP y tenían casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), es decir, que habían asistido a todas sus audiencias o tenían pendiente todavía la primera audiencia.

Oficialmente, el 1 de junio el secretario de Seguridad Nacional dio por terminado el programa de MPP, y el 22 de junio el Gobierno de Biden anunció que daría una segunda oportunidad a los solicitantes de asilo que no acudieron a su última audiencia pero permanecían en México.

Hasta el martes, el ingreso de las personas elegibles por las autoridades estadounidenses se llevó a cabo en coordinación con la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), la Organización Internacional para los Migrantes de Naciones Unidas (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Tras el fallo de la Suprema Corte, Acnur y OIM informaron ayer que el registro de personas MPP para ingresar a Estados Unidos fue suspendido y también hay suspensión de ingresos hacia Estados Unidos, y la realización de pruebas Covid.

“Hoy (ayer) no vamos a acompañar a personas de MPP, ni en las pruebas de Covid-19, ni en el cruce hacia Estados Unidos; estamos evaluando la información oficial que todavía entre gobiernos de Estados Unidos y México se está dialogando, y de acuerdo a esa información podremos evaluar cuál va a ser la acción de la OIM aquí en Juárez”, informó Camilo Cruz, oficial de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) en esta frontera.

Según cifras de la OIM, hasta el martes 24 agosto, Estados Unidos recibió a 13 mil 256 personas bajo MPP, 5 mil 747 de ellas a través del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, que une a Ciudad Juárez de El Paso, por donde el último grupo, conformado por 40 personas, cruzó el martes tras dar negativo a una prueba de Covid-19.

Con dicha cantidad Ciudad Juárez figuró como la principal frontera con retornados bajo MPP, mientras que a través de Tijuana ingresaron 2 mil 692 personas más a Estados Unidos, 2 mil 430 por Matamoros, 930 por Reynosa, 543 por Nuevo Laredo y 914 por Piedras Negras.

A través de un comunicado de prensa, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), informó ayer que mientras el gobierno de Joe Biden apela el falló de la Suprema Corte, la expulsión de extranjeros a México bajo el Título 42 continuará.

“Las agencias del gobierno de los Estados Unidos están dando cumplimiento a la decisión del Tribunal Federal de restablecer los Protocolos de Protección al Migrante. Mientras apelamos esta decisión, continuamos con el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración y las restricciones fronterizas impuestas a causa de la pandemia del Covid-19 mientras el Título 42 sigue vigente. También hemos reanudado las deportaciones aceleradas”, señaló.

El funcionario federal dijo que nadie debe intentar ingresar a los Estados Unidos de manera irregular, porque su gobierno continuará devolviendo a los migrantes irregulares.

Según las cifras oficiales publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), durante los primeros 10 meses del año fiscal 2021 -de octubre de 2020 a julio de 2021-, las autoridades estadounidenses realizaron 155 mil 882 detenciones de migrantes que ingresaron a su país de manera irregular por el sector El Paso, de los cuales 129 mil 231 fueron expulsados de manera exprés a través del Título 42, sin la posibilidad de solicitar asilo.

Solo durante el último mes, el gobierno de Bien expulsó diariamente a un promedio de 541 personas desde el sector El Paso, bajo el argumento de que representaban un riesgo para la propagación del Covid-19 en su país. Y desde el 28 de julio, al menos un centenar de ellos provienen del Valle de Texas.

Por ello, el posible retorno bajo el MPP se sumaría a la llegada diaria de decenas de familias mexicanas desplazadas de la violencia en el sur del país, además de la recepción de quienes son expulsados de Estados Unidos, de manera exprés, bajo Título 42, la mitad de ellos niños menores de seis años de edad, y entre los cuales se han detectado diariamente casos positivos de Covid-19.

De acuerdo con el coordinador de Coespo, de un promedio de 100 personas diarias que arriban de los llamados “vuelos paralelos” que llegan a El Paso del Valle de Texas y que son enviadas a Juárez, entre 10 y 20 tienen que ser aisladas, porque parte de sus familiares dieron positivo al virus.

“Los espacios ya están ocupados, las capacidades que tenemos localmente tienen límites. Y no obstante que hemos desarrollado con el tiempo mayores capacidades, instalado filtros, desarrollado medidas y estrategias para la mitigación de riesgo, al cada vez recibir más gente, llega un momento en el que sí se ven desafiadas incluso estas nuevas capacidades”, destacó.

Dijo luego de que en tres años Ciudad Juárez pasó de dos albergues a 21 espacios de acogimiento para migrantes.

“Necesitamos ser cuidados en cómo ocupar los espacios con la instalación de filtros, y es algo que estamos tratando ya con las demás autoridades, y desde luego con las agencias y los responsables de los espacios humanitarios”, apuntó Valenzuela.