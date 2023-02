Quedan sólo 8 días para preinscripciones

Ciudad Juárez.— La Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) en la Zona Norte espera que en este período de preinscripciones que inició hace una semana y que concluye el próximo 15 de febrero, unos 68 mil niños que ingresarán al primer grado ya sea en preescolar, primaria o secundaria, sean registrados para apartar su lugar en alguna de las escuelas públicas de esta ciudad, dijo el titular de esa dependencia, Maurilio Fuentes Estrada.

El avance en Ciudad Juárez aún no se ha dado a conocer pero a nivel estatal es del 52 por ciento hasta ayer, de acuerdo a información proporcionada por la SEyD.

PUBLICIDAD

“Yo creo que vamos a tener muy buena expectativa de sacar las cosas adelante con mucha responsabilidad porque mucha gente está tomando en cuenta el proceso”, mencionó el subsecretario.

Recordó que desde el año pasado este proceso se realiza de manera digital pero en el caso de las personas que no cuentan con Internet, pueden acudir de manera física a las escuelas para que se les apoye.

“La gente responde muy bien a la preinscripción por internet, las únicas personas que no responden son las que por alguna razón no tienen servicio de internet pero para eso tenemos en cada una de las escuelas el servicio, no tenemos problema para poder apoyarlos”, reiteró.

Dijo además que no ha sido necesario que los padres de familia se queden a dormir como ocurría en años anteriores, de acuerdo a los recorridos que se han realizado por las instituciones.

“El llamado a los padres de familia es que no dejen para el último este proceso, el semestre pasado tuvimos problemática en el suroriente de la ciudad porque tuvimos una falta de mil espacios que tuvimos que compensarlo a través de que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SECH) se pusiera las pilas y mandaron maestros y tuvimos que sacar segundos turnos en tres escuelas federales para sacar adelante. Ojalá y la gente preinscriba para no tener esa problemática, nos ayuda con salones, con libros de texto, con uniformes, con todo”, enfatizó.

El funcionario reiteró que las escuelas de mayor saturación son las que se encuentran en la zona suroriente de la ciudad.