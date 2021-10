Quedan por capturar 80 mil certificados de vacunación

Ciudad Juárez— Acasi dos semanas de que se reactive el flujo peatonal no esencial en los cruces fronterizos Juárez-El Paso –para lo cual aquellos con intención de cruzar deberán acreditar haber sido vacunados contra el Covid-19–, la Secretaría de Bienestar aún cuenta con 80 mil certificados de inoculación pendientes de ser registrados.

Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas federales, informó que las capturas en proceso corresponden sólo a este municipio. Sin embargo, enfatizó que esperan poder darles celeridad para que se reflejen en plataforma en una semana y así puedan ser impresos y mostrados por la población.

“Tenemos todavía 80 mil papeletas pendientes de capturar, seguimos trabajando en eso y le decimos a las personas que el certificado es gratuito, y se puede descargar en https://cvcovid.salud.gob.mx/, o también por WhatsApp, a través del asistente Armando Vacuno al +52 (656) 1713-05-57”, dijo la servidora.

Fue el pasado 15 de octubre cuando el canciller Marcelo Ebrard indicó que las autoridades de Estados Unidos le notificaron que darán marcha atrás a las restricciones de cruce pedestre este próximo 8 de noviembre, sólo bajo el requisito indispensable de poseer el esquema de inmunización con ambas dosis.

“Nos informa el gobierno de los Estados Unidos que la reapertura de la frontera a actividades no esenciales ocurrirá a partir del próximo 8 de noviembre. Aplicará para personas vacunadas”, destacó desde su cuenta en la red social Twitter, lo que dará marcha atrás a la orden fijada el 21 de marzo de 2020.

Fue bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump que, para controlar la contingencia sanitaria, se ordenó limitar el paso de mexicanos al vecino país por la vía terrestre, facilitándose solamente a las actividades esenciales para ciudadanos y residentes con la intención de mitigar los casos por Sars-CoV-2.

Entonces, ahora que se perfila el flujo de sur a norte luego del Plan Binacional de Vacunación entre el actual mandatario norteamericano Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, la referida dependencia del Gobierno federal se encuentra acelerando las diligencias de los comprobantes.

“Es importante que las personas (que busquen el documento) se registren en la página de mivacuna.salud.gob.mx. Muchas no lo imprimieron y en los módulos de vacunación lo llenaron a mano, esa indicación es importante, porque si no se registraron no se les podrá mandar”, dijo Guzmán Argueta.

