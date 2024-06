Queda libre acusada de asesinar a Kezaline

Ciudad Juárez.- Un tribunal de enjuiciamiento absolvió a Ana Valeria M. S., acusada como coautora del homicidio con penalidad agravada por razones de género en perjuicio de Silvia Kezaline Corona Montoya, de 23 años.

La víctima fue localizada el pasado 8 de junio del 2019 en el interior de la vivienda ubicada en la calle Río Lerma 1229 del fraccionamiento Los Nogales, de donde desapareció el padre de Silvia Kezaline, José Corona, trascendió cuando fue emitido el veredicto del juicio oral 275/23, durante la audiencia celebrada el viernes 7 de junio por la noche en la Sala Penal 8.

Entre el público se encontraba el esposo de Ana Valeria, sentado justo atrás de ella, que soltó el llanto al escuchar que se retiraban las medidas cautelares y su pareja podría abandonar el centro penitenciario al que ingresó por primera vez el 30 de julio del 2022 y regresó el 23 de mayo del año en curso, luego de ser trasladada al Cereso Femenil 1, en Aquiles Serdán, para el desarrollo del juicio oral.

En la misma sala, de lado izquierdo y atrás del Ministerio Público, permaneció sentada la hermana de Silvia Kezaline, quien se puso de pie de inmediato al terminar la lectura del fallo absolutorio.

“Por eso estamos como estamos, no, no, no, es que siempre salen con sus pendejadas, siempre”, gritó la mujer mientras era rodeada por dos policías procesales que le pedían guardar silencio e indicaban la salida.

Una mujer de la tercera edad permanecía sentada. Con la mirada clavada en las tres juezas de primera instancia que formaron el tribunal de enjuiciamiento, las lágrimas le empezaron a surgir en medio de su estado de shock. Era Mónica Leticia Montoya, madre de Silvia Kezaline y quien la encontró muerta en una recámara sobre el piso y desnuda.

“No puede ser, ella mató a mi hija”, atinó a decir la madre mientras permanecía sentada en la última fila y segundos antes de abandonar la sala.

Luego de horas de audiencias tras declararse iniciado el juicio oral, las integrantes del órgano colegiado deliberaron y llegaron a la conclusión que no quedó acreditada la participación de la acusada en la comisión del delito.

Y entre los argumentos expuestos por la presidenta del tribunal que no compareció en el juicio, una perito que obtuvo una huella genética de un hombre identificado como Jonathan Muñoz Sánchez, hermano de la acusada.

La exfuncionaria no compareció debido a que renunció a la Fiscalía y reside en Estados Unidos, explicó la fiscal Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Además, la representación social fundamentó la acusación contra Ana Valeria basados en el testimonio de una mujer (la testigo uno), que también estuvo en la casa del padre de la víctima, aún desaparecido y que presuntamente fue la última persona que estuvo en el departamento y, pese a que hubo dos mujeres como testigos, la representación social no las presentó a declarar.

La testigo uno es Brenda Jannette Aviña, detenida el 26 de junio del 2019 junto a su sobrino Alonso M. C. por el delito de secuestro y en el que participó Jonathan Muñoz Sánchez hermano de Ana Valeria, el cual fue abatido por policías investigadores. En ese tiempo era pareja sentimental de Brenda.

La duda que surgió entre la familia fue por qué el Ministerio Público no robusteció las investigaciones en torno a Brenda Janett A. quien declaró que ella se fue de la casa, junto a otras dos mujeres, una de ellas identificada como Lucero.

La acusación

En la acusación realizada por el Ministerio Público se expuso que entre las 06:00 horas y las 10:00 horas del 8 de junio del 2019 año en la vivienda ubicada en Los Nogales, la acusada bajo engaños ingresó a ese domicilio al salir del Casino Juárez en compañía de José Francisco Corona Barbosa, para posteriormente dar el acceso a diversas personas aún no individualizadas y en conjunto someter, golpear, estrangular y privar de la vida con un instrumento punzocortante a Silvia Kezaline Corona.

La causa real de su muerte fue asfixia por broncoaspiración de contenido hemático y posteriormente sustraer objetos de valor del domicilio y llevarse privado de la libertad al padre de la víctima quien continúa sin ser localizado, además de hurtar un vehículo Nissan Titán Crew, modelo 2007, en color blanco con número de placas RE21811.

Las pruebas

Según los testimonios recabados, el padre de Kezaline acudió al Casino Juárez, localizado sobre la avenida López Mateos. Ahí se encontró con Ana Valeria y Brenda Jannette Aviña, identificada como testigo El 7 de junio su hija acudió a una fiesta junto con un amigo y decidió retirarse a su casa pero dejó las llaves de la vivienda en el auto de éste.

La mujer fue en un vehículo de plataforma con su padre al casino y se regresó a la vivienda.

En la casa se encontraban, además de la víctima, en su recámara, su padre, la acusada, la testigo, así como otras dos mujeres y un hombre.

El amigo declaró que trató de contactar a Kezaline pero ella no le contestó, por lo que por le llevó a la madre de la víctima las llaves y fue posteriormente, cuando no tuvieron noticias de la mujer y su padre, que acudieron a la casa y encontraron el cuerpo sin vida de la joven y rastros de que la casa había sido robada.

También se estableció que tanto el padre, como la testigo y la acusada salieron de la casa para comprar cocaína y en la casa se quedaron dos mujeres y un hombre.

De los peritajes realizados posteriormente arrojaron una huella en la mano derecha de la víctima que pertenecía a Jonathan Muñoz Sánchez, hermano de la acusada y pareja de la testigo 1, la persona responsable no compareció en el juicio, sino que fue aportada por otro perito el cual se limitó a precisar que la huella genética del masculino desconocido encontrado en la víctima, pertenece a Jonathan Muñoz Sánchez.

“Por tanto la información ingresada por un tercero, carece de eficacia probatoria para fundar una sentencia condenatoria, pues de hacerlo, se conculcarían los principios de inmediación y contradicción que rigen el sistema de enjuiciamiento penal, según ordena el artículo 20 constitucional, en su párrafo primero, y el Código Nacional de Procedimientos penales en sus numerales 9 y 7”, expuso la jueza.

Respecto a las otras dos mujeres que se retiraron de la casa junto a la testigo y que ésta señala como la única que se quedó con José Francisco.

“Esta circunstancia se encuentra ayuna de apoyo, no obstante que dicha testigo dijo haber abandonado el inmueble en compañía de dos femeninas, una de ellas de nombre Lucero, y otra de la que indicó no recordar su nombre y, suponiendo sin conceder que la encausada se hubiese quedado en el lugar de los hechos, tal particularidad no acredita, sin lugar a dudas, que Ana Valeria tuvo intervención activa en el evento en el que fue ultimada Silvia Kezaline, puesto que una vez que se retiró la testigo de dicho domicilio, es evidente que no le consta qué aconteció con posterioridad en tal sitio”.

“Más aún, de la prueba científica no se desprendió que el perfil genético de la encausada hubiese sido encontrado en, al menos, alguna de las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos, tanto por el criminalista como por la médico legista. Al resto del material probatorio se le dio el justo valor y del cual el Tribunal se hará cargo íntegramente en la sentencia que al efecto se emita, así como de los alegatos conclusivos de las partes”, se resolvió.

Ana Valeria abandonó el Cereso 3 la noche del viernes a las 22:10 horas y afuera la esperaba su esposo, quien aseguró que su mujer siempre fue inocente.

La lectura de la sentencia se realizará el 14 de junio y el Ministerio Público cuenta con 10 días para apelar.

“Antes de que nos fuéramos a receso les comenté que eso, el fallo absolutorio, era una posibilidad, lo que resta es esperar que llegue la audiencia donde se va a emitir la sentencia y a partir de ese momento tenemos 10 días para apelar y de eso me encargo yo”, dijo el representante social a la familia que no tuvo autorización a ingresar por falta de espacio en la sala.

La familia aseguró que apelarán y seguirán alzando la voz para exigir justicia para Silvia Kezaline de 23 años, quien ayer cumplió cinco años de ser asesinada en esta frontera.

