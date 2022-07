Queda Juárez exento de eliminación del cambio de horario

Ciudad Juárez.— Ciudad Juárez y otros municipios fronterizos de Chihuahua quedarán exentos de la eliminación del cambio de horario de verano que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en una propuesta a la Cámara de Diputados.

Lo anterior, según se informó, para no afectar la dinámica comercial y hasta escolar que tiene la frontera norte del país con Estados Unidos.

Aunque la iniciativa no estuvo disponible para consulta, el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Energía en el Congreso del Estado, Benjamín Carrera, explicó que la exención de Juárez se da “dado que existe una gran simetría entre Juárez y El Paso. No vería problema alguno”, asintió el legislador.

López Obrador dijo que va a presentar una iniciativa de ley cuyo objetivo es eliminar el horario de verano en el territorio nacional y establecer en forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte.

El presidente señaló que la propuesta se origina de “varios puntos”, el primero, de un rechazo popular hacia el horario de verano.

“Hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996, cuando se instaló este horario”, señaló. Recordó que hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias.

Refirió incluso que en los congresos de los estados de Colima, Chihuahua y Quintana Roo hay cinco iniciativas que se han firmado y se han presentado para la eliminación del cambio de verano.

“El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar”, argumentó. Además de que, de acuerdo con la evidencia científica, no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos, por lo tanto, no hay una justificación.

También hay daños en la salud.

Aquí, la diputada federal por el PAN Daniela Álvarez expresó: “en esta ocasión coincido con el presidente, la gente se queja constantemente del cambio de horario”.

Carrera señaló que le parece que es una decisión sensata por el trabajo conjunto por el tema económico.