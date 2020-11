Queda en el abandono proyecto de jardineras

Omar Morales / El Diario / Zanja abierta en el cruce de las calles Texcoco y Uruguay

Ciudad Juárez— Al igual que las jardineras de la avenida De las Américas, las obras similares que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua está construyendo por toda la colonia Hidalgo se encuentran en el abandono.

El proyecto cuesta 71 millones de pesos y busca resolver inundaciones producto de las lluvias, pero en este sector hay puntos donde abrieron zanjas a pesar de que no se inunda, dijeron vecinos que, inconformes, señalaron que hace más de un mes los obreros ni se acercan.

En un recorrido realizado ayer se observó que desde la calle Texcoco, que parte desde la avenida Hermanos Escobar, siguiendo las calles Nicaragua, Uruguay y Coyoacán, las obras que la empresa particular contratada por el fideicomiso abrió, se quedaron a medias.

En toda la zona sólo lucen pedazos de tubo verticales cubiertos de tierra y cinta naranja, sin guarniciones.

“Desde hace un mes que se quedaron así, nos quitaron el estacionamiento sin decirnos nada y desde luego aquí no se inunda, hubieran invertido en donde realmente se necesita”, señaló Alfonso Lucero, quien vive en las calles Uruguay y Texcoco, justo frente a una jardinera.

Y acusó: “no tienen ninguna función, y nada más llegaron y cortaron el cemento. Al preguntarles qué estaban haciendo, comentaron que harían zanjas de absorción, pero sin dar mayores explicaciones. Nada más están destruyendo la colonia”.

En justificación, el director del fideicomiso, Sergio Madero Villanueva, se limitó a decir ayer que “el Municipio revisó las licencias de construcción, y quedó de liberarlas mañana”, pero sin aclarar por qué se detuvieron las obras y a qué se debe dicha revisión.

En la calle Coyoacán, una mujer que prefirió el anonimato lamentó que desconocía para qué servirían las jardineras.

“Les pregunté a los muchachos y no me dijeron, sólo que serían para evitar inundaciones, pero yo pensé que iban a cerrar la zanja hasta que usted me dice que así se van a quedar. Yo no tengo cochera, ¿dónde me estaciono?”, cuestionó.

De acuerdo con Madero Villanueva, el fideicomiso de los puentes internacionales está invirtiendo 71 millones de pesos en la construcción de 150 jardineras que estarán ubicadas por toda la ciudad.

El Diario documentó que en la avenida De Las Américas, más de 30 jardineras construidas desde fines del año pasado para evitar inundaciones producto de las lluvias quedaron abandonadas por meses, hasta que apenas hace unas semanas se retomaron los trabajos de corrección de guarniciones debido a que estaban mal hechas.

Adicionalmente también se constató que la infraestructura no está conectada al sistema de drenaje, lo que le valió críticas de expertos en el sentido de que no servirán para el objetivo que fueron diseñadas por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Sólo en Las Américas el fideicomiso destinó más de ocho millones de pesos, de una inversión conjunta en los alrededores que superó los 36 millones de pesos.

Hay que mencionar que la entidad paraestatal acaba de declarar desierta una licitación para edificar más de estos pozos de absorción en la zona de San Lorenzo, debido a que las empresas participantes hicieron propuestas sobre el límite presupuestal, algunas hasta por 34 millones de pesos.

Madero declinó hablar sobre la falta de avances en las obras de la colonia Hidalgo, pero descartó que haya retraso de pago a contratistas y proveedores.

“La obra es un sistema, se requiere realizar obras por donde corre el agua para evitar que se acumule más abajo y origine problemas”, dijo respecto a los señalamientos de la construcción de los pozos en zonas donde según vecinos no se inunda.

Van por más, ahora en San Lorenzo

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua está licitando la construcción de más jardineras, ahora en la zona de San Lorenzo.

Tras declarar desierto un primer concurso público el mes pasado debido a que las empresas participantes superaron en sus propuestas el techo presupuestal dispuesto para las obras, la entidad paraestatal lanzó un segundo el pasado miércoles, consta en el Periódico Oficial del Estado.

La nueva licitación FPFC/CO/037/2020 establece que los trabajos de obras de captación de aguas pluviales se realizarán en la avenida Paseo Triunfo de la República y la avenida Tecnológico en un plazo de 120 días naturales, a partir del 21 de diciembre.

En total, el organismo dispone una inversión de más de 71 millones de pesos para la edificación de 150 jardineras en toda la ciudad.

De acuerdo con el proceso anterior, algunas compañías ofrecieron sus servicios hasta por 34 millones 954 mil pesos, como lo hizo Construcciones Nirvana S.A. de C.V., con la propuesta más alta, seguida de Urbanissa, por 33 millones 987 mil, y Construcciones y Urbanizaciones MAD en asociación con Mano de Obra e Ingeniería, por 33 millones 529 mil pesos.

En esta ocasión, el fideicomiso pide que para acreditar la experiencia o capacidad técnica, los participantes deberán presentar original y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas, debiendo acreditar también a especialidad con clave 180 Pavimentos y/o 181.2 De concreto hidráulico y/o 182.2 de concreto.

El Diario documentó que la construcción de obras similares en la avenida De Las Américas, a un costo superior de 8 millones de pesos, de una bolsa que contempló recursos por más de 37 millones en la zona del Pronaf para evitar inundaciones, se quedaron en el abandono durante varios meses, hasta que la semana pasada comenzaron a realizarles modificaciones.

Además, de acuerdo con especialistas, las obras no resolverán el problema de las inundaciones debido a que no están conectadas a la red de drenaje de la ciudad.

En la colonia Hidalgo, también se ha constatado que los trabajos que realiza una empresa privada en cada esquina del sector, quitando un cajón de estacionamiento a los vecinos, están detenidos desde hace más de un mes, sin que se rindan explicaciones.