Ciudad Juárez— Con resignación, familiares de Vanesa Castellanos Atilano, de 8 años, quien murió luego de ser una de las víctimas del atropello múltiple del sábado por la noche entre las vialidades Lucio y Pulpo en la colonia Anapra, velaron ayer su cuerpo en el interior del templo Monte de Sion, en Riberas del Bravo, etapa 9.

Alfonso Castellanos Rosario, de 41 años, padre de la menor fallecida, indicó que no levantará cargos en contra del propietario de la unidad de transporte de personal a la cual –según reportes Protección Civil– se le botó el cambio y arrolló a una docena de personas.

“Qué más quisiera yo que no hubiera pasado. Uno no puede entender porque pasan estas cosas pero yo creo en la palabra de Dios, y él sabe porqué hace estas cosas. Yo me dejo en sus manos. Él decide a quién darle la vida y a quién quitársela. No buscaremos levantar cargos, lo dejo en las manos de Dios. La palabra dice que hay que perdonar a nuestros enemigos y si no perdonamos no tenemos paz”, indicó.

En el interior del templo, ubicado en la calle Rivera de Atrato, la niña de ocho años descansaba en un ataúd color gris, adornado con un ramo de flores blancas y rojas con un listón que porta la leyenda “De tus padres”. Hoy será sepultada en el panteón Zaragoza, informó su padre; el horario no está definido.

A un metro del ataúd, sentada a un costado en una silla, la madre de la pequeña lloraba mientras familiares y amigos la abrazaban para brindarle apoyo. Castellanos Rosario indicó que los hermanos de su hija Vanesa: Jennifer, de 16 años, y Jesús, de 18, aún están asimilando su deceso.

Levit González, pastor del templo Árbol de Vida, donde se registró el accidente, explicó que cuando sucedieron los hechos celebraban un encuentro femenil donde algunas personas estaban afuera orando y con los ojos cerrados, por lo que no pudieron reaccionar con prontitud. Otras tantas, dijo, no se percataron de que el camión de personal venía en reversa sin conductor.

“El detalle fue que el chofer se bajó confiado pero a la ruta se le brincaron los cambios y se fue hacia atrás. Se fue y se fue lento, todos pensaban que era una ruta que venía de reversa y se iba a detener pero cuando descendió más, algunos alcanzaron a salir y otros ya no porque fue muy rápido”, dijo.





Pagará Municipio gastos funerarios

El Municipio apoyará a la familia de la menor que falleció por el atropello múltiple que ocurrió la noche del pasado sábado en la colonia Anapra, entre las vialidades Lucio y Pulpo, declaró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Dijo que la familia es humilde y a través del pastor de la colonia hicieron una cooperación para apoyarla.

“Nos hemos acercado a ellos, obviamente el dolor de la familia es mucho, pero hemos platicado ya con el pastor y con algunos familiares para apoyarles con el tema de la funeraria y del panteón”, mencionó Cabada.

Cabada publicó ayer en la mañana en su cuenta de Facebook que el Municipio cubrirá los gastos funerarios y se les apoyará en todo lo posible.

“Tristemente falleció Vanessa, la niña de 8 años que fue atropellada junto con otras personas en un accidente con un camión de transporte. Primeramente envío mis condolencias a su familia, las oraciones de mi esposa y mías están con ustedes”, manifestó. En el accidente 12 personas resultaron con lesiones, entre ellas la menor.





Podrían perdonar a chofer

El responsable del camión que accidentalmente el pasado sábado se desplazó hacia atrás y atropelló a varias personas en la colonia Anapra, una de las cuales murió el domingo, está detenido en los separos de la FGE.

Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia ministerial, dijo que, hasta ayer se encontraba bajo investigación por los delitos de daños y lesiones imprudenciales, pero con la muerte de una de las víctimas podría complicarse su situación jurídica y ser consignado en las próximas horas a un juez.

Agregó que también existe la posibilidad de que la familia de la menor fallecida en este incidente le otorgue el perdón al detenido, según se han mostrado intenciones ante el Ministerio Público, dijo.

El detenido fue identificado como Alonso M.G., quien aparentemente no estaba a bordo del autobús de transporte de personal cuando éste avanzó y atropelló a la menor identificada como Vanesa Castellanos, de 8 años de edad, además de otras 11 personas que acababan de descender del autobús que los transportó de forma particular, para concentrarse en una iglesia evangélica en la colonia en mención.

Ruvalcaba dijo que peritos en materia de Tránsito terrestre de la Fiscalía Zona Norte trabajaban ayer en conocer las causas del accidente y determinar si fue impericia del chofer dejar estacionado el vehículo en una pendiente sin estar debidamente asegurado con frenos.

[email protected]

[email protected]

[email protected]