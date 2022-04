‘Puyazo’ a la fiesta brava

Ciudad Juárez.— La corrida de toros de Pascua se cancelará, debido a la protección de animales, declaró ayer el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Lo estamos revisando, por lo pronto no habrá corrida de Pascua, queremos ser sensibles al tema del maltrato animal”, manifestó.

Dijo que después del 17 de abril se reunirá con los promotores de estos eventos para dialogar sobre el tema.

“Entiendo también y me he comprometido con ellos a escucharlos una vez que pase Semana Santa, es importante atender a todos, pero por lo pronto no autorizamos la de Pascua, estamos revisándolo”, aseguró.

Cruz agregó que además este asunto es muy delicado, y por ello se reunirá con los promotores de este tipo de eventos.

“Es un tema muy polémico, muy complejo, donde sí puede caer el tema del maltrato animal, pero creo que es mi obligación también escuchar a quien lo está promoviendo”, reiteró Cruz Pérez Cuéllar.

Afirmó que aunque no ha platicado con los promotores, después de Semana Santa se reunirá con ellos.

“Y vemos qué podemos hacer el resto del año, vamos a revisarlo con calma, pero por ahora para no tomar una decisión apresurada no va a haber corrida de toros”, puntualizó el presidente municipal.

De acuerdo con aficionados a la fiesta taurina, a finales de la década de los 60 y 70, la llamada “Corrida de Pascua” tomó forma como el comienzo oficial de la temporada de toros en esta ciudad, desde entonces, e incluso antes, el evento era celebrado por los fanáticos a esta actividad.

La decisión de suspender la “Corrida de Pascua”, se da en medio del debate que se realiza en distintas regiones del país sobre la realización de estos eventos.

Tan sólo en diciembre pasado, la Ciudad de México inició la discusión sobre la prohibición de las corridas de toros, luego de que la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local aprobara una iniciativa que proponía poner fin a la fiesta taurina.

Dicha reforma a la ley de protección a los animales, impulsada por seis de los siete partidos que componen el Congreso de la CDMX, incluido Morena, contemplaba multas de hasta 4.9 millones de pesos a quienes organizaran ese tipo de espectáculos.

En mayo del 2013, Sonora se convirtió en la primera entidad del país en cancelar la fiesta brava, tras recabar más de 18 mil firmas a favor de la Ley de Protección a los Animales.

Para conocer

•Después del 17 de abril el alcalde se reunirá con los promotores de los eventos para dialogar sobre el tema

•Revisarán qué se puede hacer el resto del año

•No tomarán una decisión apresurada