Puntuales... por accidente

Ciudad Juárez.- Por no estar debidamente informados, y no atrasar su reloj esta madrugada, algunas personas salieron de sus casas y llegaron más temprano a sus trabajos, esta mañana.

José A., trabajador de una tienda Oxxo de la Plutarco Elías Calles, llegó a cubrir su turno minutos antes de las 05:00 horas, con el horario modificado, pensando que eran las seis de la mañana, horario que cubre de domingo a viernes.

Por ese desconocimiento comenzó su turno laboral una hora más temprano, como sucedió con algunas personas que cuestionaban la hora a los encargados de la misma tienda.

"No me enteré que cambió la hora, pensé que iba a llegar tarde porque entro a las 6:00 y salgo hasta las dos de la tarde, me hubiera quedado dormido un rato, ya ni modo" expresó al momento de limpiar una cafetera de la tienda.

Igual situación pasó un trabajador, a quien se le olvidó atrasar el reloj, pese a que supo desde la semana pasada de la modificación.

Llevó a su esposa al hospital 6 del Seguro Social esta mañana y dijo que algunos trabajadores del nosocomio llegaron tarde.