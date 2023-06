Pueden admirarlas, pero no tocarlas

Ciudad Juárez.- Debido a que se trata de una especie de la región, grupos de ardillas pueden observarse con frecuencia en el Parque El Chamizal, pero no deben de ser capturadas.

Las ardillas “son endémicas de la zona”, por lo que pueden encontrarse en las áreas menos concurridas del parque y normalmente viven en el área del vivero, informó ayer el titular del Departamento de Bienestar Animal de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), Diego Poggio, quien pidió a los visitantes que respeten su espacio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el veterinario, las ardillas siempre han estado en el parque ubicado en los límites de la frontera con Estados Unidos, en donde se alimentan principalmente de semillas y bellotas, por lo que los visitantes no deben tratar de agarrarlas para darles comida o agua.

“No se les acerquen, no traten de agarrarlas. Muchas veces hasta las queremos tomar como si fueran una mascota, en una ocasión me tocó llegar a El Chamizal y ver a alguien que estaba intentando agarrar a una y sí le dije que no estaba bien, que eso es un delito, porque es fauna silvestre”, señaló.

Los roedores de cola alargada han sido observados en los últimos días corriendo sobre el pasto o el concreto, de un área a otra del parque, o trepando los árboles.

Poggio también dio a conocer que ha observado a periquitos verdes en el parque, los cuales posiblemente se le escaparon a alguien y están anidando en una palmera; sin embargo, debido a que son de climas más tropicales no soportarán las bajas temperaturas que se viven en la ciudad.

La amiga de las palomas

Todos los días llega hasta el mismo parque Esmeralda, a quien algunas personas conocen como “Paloma” debido a que dedica parte de su día a comprar alimento y tortillas para dar de comer a las aves en la ciudad.

“Tengo como unos cuatro años viniendo a darles de comer a las palomitas, pero no nada más vengo aquí, también voy al Parque Hermanos Escobar y luego voy a la avenida De las Américas. Siempre les compro revoltura americana, que trae de todo, y luego les compro tortillitas, pero calientitas, que no estén duras, de esas recién hechas. Les compro como cuatro kilos al día”, relató la juarense.

La amante de los animales dijo que tiene cerca de 20 años acudiendo a correr a El Chamizal, por lo que comenzó a llevarles alimento a las aves, que todos los días se reúnen cerca de la línea del puente internacional.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx