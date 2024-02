Publicará CCE extrañamiento en contra del alcalde de Chihuahua

Ciudad Juárez.- El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez publicará un extrañamiento en contra del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla debido a las declaraciones que hizo en el sentido de que colocó un retén en Sacramento para que no entren los delincuentes que van de Juárez.

“Vamos sacar un desplegado para las declaraciones del alcalde de Chihuahua en relación a que puso el retén ahí en Sacramento porque los que delinquen en Chihuahua vienen de Juárez. Vamos a hacer un extrañamiento fuerte porque, no sabemos si es porque anda en campaña o no pero a nosotros no nos interesa, es una falta de respeto para los habitantes de Juárez lo que acaba de hacer”, enfatizó Nora Yu Hernández, quien presidió la reunión que sostuvo hoy el CCE.

El desplegado se publicará en los medios de mayor circulación y será firmado por todos los presidentes de los organismos empresariales de la ciudad.

La decisión se tomó de manera unánime en la reunión que sostuvieron hoy.