Proyectan reapertura del Biblioavión

Ciudad Juárez.— Tras permanecer casi dos años cerrado, se proyecta abrir nuevamente el Biblioavión el mes próximo si la pandemia no empeora, dio a conocer la directora general de Educación, Martha Aracely González Holguín.

“Ahorita ya tenemos planeado abrirlo en el mes de febrero, estamos cuidando que el semáforo por lo menos esté en amarillo para poder abrirlo, porque si pasamos a otro color que no sea amarillo o verde, no podríamos abrirlo, precisamente por el espacio tan pequeño, tan reducido y porque es un lugar que no tiene ventilación adecuada”, indicó.

Afirmó que tienen en lista de espera 20 escuelas, cuyos directivos desean llevar a sus alumnos a visitas guiadas.

“Tenemos 20 solicitudes de diferentes escuelas que quieren asistir, pero no hemos podido agendar ninguna o concretar ninguna para una fecha específica”, manifestó la funcionaria.

Expuso que, en general, el Biblioavión se encuentra en buenas condiciones, pero se tiene planeado realizarle mantenimiento antes de abrirlo.

El resto de las 29 bibliotecas municipales está abierto, pero con aforo limitado y con precauciones para evitar contagios de coronavirus, agregó.

“Las bibliotecas están abiertas con aforo disminuido, con las medidas sanitarias”, declaró González Holguín.

El Biblioavión está ubicado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y Moctezuma, en El Chamizal.

La estructura se inauguró el 13 de diciembre del 2018 y en marzo del 2020 se cerró debido a la pandemia de Covid-19.

La obra cuenta con una cabina con goggles para realidad virtual, un simulador de vuelo, 22 computadoras con distintas plataformas virtuales, 32 butacas para la sala audiovisual, donde se proyectarán películas e historias.

También tiene un anfiteatro al aire libre, rampas especiales para el acceso a personas en silla de ruedas, baños para niños y niñas, áreas verdes, andadores, explanada y un módulo de información.

La inversión del Biblioavión fue de 19 millones 570 mil pesos, de acuerdo con datos proporcionados por el Municipio.