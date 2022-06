Proyectan iniciar obras en dos semanas

Ciudad Juárez.— El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo que aunque aún no es un hecho que la Torre Centinela se construya en los predios que recientemente fueron donados por el Gobierno municipal de Juárez, es lo más factible y la obra podría iniciar en dos semanas.

“Ya vimos nosotros el terreno, es un terreno factible para la construcción de la torre, nos permite estar en el epicentro de Ciudad Juárez, que es el Centro Histórico, no sólo el centro urbano”, mencionó.

Aseguró que aunque no se ha hablado del tema con los vecinos del lugar, ya se realizó un estudio y el terreno no presenta ninguno de los inconvenientes a los que hacían alusión los comerciantes del centro, por lo cual esperan que no existan inconformidades.

“Por eso lo digo también muy claro, de que ése es el más factible y esperamos que lo pudiéramos ahí detonar”, comentó.

De concluir los estudios de factibilidad, en una o dos semanas pudiera iniciar la obra, primero con la demolición y luego con la excavación, detalló el funcionario.

“Es muy probable que sí, no quisiera adelantarme hasta que empecemos a poner cimientos, la verdad es que sí es factible, es muy a favor de que pueda estar ahí, seguimos en el epicentro de Ciudad Juárez, una realidad es que el Centro Histórico de Ciudad Juárez es muy importante para nosotros por lo que representa, es donde mayor cantidad de personas concentran de toda la ciudad, no sólo por sector, confluyen al Centro Histórico, por eso es importante que más allá del tema de seguridad pueda tener una recuperación en términos generales: de esparcimiento, de zona comercial, de zona turística y por eso tan importante nuestro querer estar ahí”, enfatizó.

Indicó que pese al cambio de sede sigue en pie el proyecto como tal, que es de 20 pisos con helipuerto y no fue necesario realizarle ninguna modificación.

“Seguimos teniendo acceso a la calle Francisco Villa, ahora estamos nada más del otro lado de la vía del tren, la realidad es que está muy cerca un terreno del otro”, comentó.

El Gobierno del Estado había anunciado el pasado mes de abril que la Torre Centinela se construiría en el estacionamiento Misión de Guadalupe, en las calles Francisco Villa y Vicente Guerrero, pero comerciantes del sector se inconformaron debido a que la pérdida de los 300 cajones del aparcadero hizo que sus ventas bajaran en un 30 por ciento, según mencionaron en conferencia de prensa.

Ante esto, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, decidió cancelar el proyecto en el lugar y anunció que se buscaría otro espacio.

La semana pasada, el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de seis predios que tienen una longitud de 4 mil 450 metros cuadrados y se ubican en Abraham González y Pino Suárez, donde era el estacionamiento Plaza, se informó.

La donación incluye el estacionamiento del edificio Nielsen y la arteria que se encuentra entre las dos propiedades, indicó el alcalde.

Loya Chávez dijo además que el martes cuatro subsecretarios de esa dependencia se reunieron con representantes de la empresa Seguritec, que fue seleccionada para desarrollar todo el proyecto Centinela; dentro de ellos está también la torre, es decir, el desarrollo del centro de mando.

“¿Por qué una torre y no ponemos más comandancias?, comandancias tenemos en todo el estado, es decir, destacamentos tenemos en todo el estado. Sin embargo, una comandancia no te da para poder establecer un centro de inteligencia, de interoperabilidad, de conjugación de información, de poder compartir información a nivel federal y también a nivel internacional de ser el caso, entonces creo que es un concepto diferente pero comandancias hay, lo bueno es que las comandancias existen, pero se necesita un centro integrador y que fusione la tecnología y la información”, respondió ante el cuestionamiento de medios de comunicación de otros municipios de la entidad.