Proyectan disminución de perros de la calle

Ciudad Juárez.- Con las jornadas de esterilización que ha realizado la administración municipal y las que se seguirán efectuando este año se proyecta que a dos años aproximadamente se vea reflejada la disminución de perros en la calle, indicó el director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez.

Dijo que a la fecha se han intervenido 7 mil mascotas, y para este año se proyectan otras 6 mil 500, por lo que se calcula terminar el trienio con 13 mil 500 en total.

En la primera jornada de este año que se realizó ayer en el suroriente de la ciudad en el centro comunitario Frida Kahlo, 300 ciudadanos registraron a 600 perros y gatos para esterilizarlos, afirmó el director de Centros Comunitarios, Jesús Manuel García Reyes.

“Han estado viniendo, viniendo y ya se les comunicó que podemos hacer una brigada específica, ya sea que los llevan los que no alcanzaron que los lleven al RAMM”, manifestó.

Otra opción es que una vez que esté funcionando el quirófano móvil se traslade a la colonia para esterilizar los que quedaron pendientes, aseguró César Díaz Gutiérrez.

Carlos Robles llevó a su perra de ocho meses “Arena” para que no tenga perritos, a fin de evitar que terminen en la calle o descuidados.

“La vamos a esterilizar porque no tenemos muy buena seguridad y se meten los perros, la pueden embarazar y no me gusta vender los perritos porque no sabemos cómo van a terminar”, refirió.

En las intervenciones de ayer domingo trabajaron 12 veterinarios, que empezaron desde las 6 de la mañana.

El promedio de todo el procedimiento, desde la anestesias hasta la operación, es de 20 minutos por animal, agregó el director de Ecología.

Díaz explicó que un perro macho que no esté castrado puede preñar a tres hembras en un año, y esas perras pueden tener en promedio de 24 a 30 perros anualmente.

Agregó que con el trabajo que ya se ha realizado, y de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en dos o tres años se verá reflejada la disminución de perros en la calle.

Dijo que en el 2022 se operaron cerca de 3 mil, en el año pasado 4 mil y este año se proyectan 6 mil 500.

“Por eso vamos a iniciar con ese programa del quirófano móvil para esterilizar a perros comunitarios que están en las colonias, pero no tienen un dueño, pero que varios vecinos los conocen, eso nos va a ayudar también a que disminuyan”, mencionó.

El director de Centros Comunitarios afirmó que antes de septiembre se realizarán otras diez brigadas en centros comunitarios, ubicados en el suroriente, centro, poniente y surponiente de la ciudad.

“Vamos a distribuir equilibradamente para que la ciudadanía tenga la oportunidad de llevar a sus mascotas porque esto es un ahorro para la ciudadanía enorme”, mencionó García Reyes.

El costo de un procedimiento en promedio de este tipo va desde 800 a 3 mil 500 pesos que incluye el internamiento, se informó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx