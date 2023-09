Proyectan contratar a 120 nuevos peritos

Ciudad Juárez.- Para solventar la falta de personal, la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (DGSPyCF) proyecta contratar 120 nuevos elementos que apoyarán a las diversas zonas que conforman esta dirección en el estado, dio a conocer Javier Sánchez Herrera, titular de la dependencia.

Dijo que para el próximo año se tiene contemplada la contratación de, al menos, 120 profesionistas, tanto peritos como médicos forenses.

Actualmente, en fiscalías como la Zona Norte sólo se cuenta con seis médicos forenses. Esto implica que hay dos doctores por turno para la práctica de necropsias de ley, y aunque de momento el personal ha salido adelante, también es una carga de trabajo para los médicos actuales.

Días como el jueves, que registró ocho asesinatos, generan trabajo excesivo para los profesionistas.

“El problema de la falta de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) es un tema complicado, porque no hay médicos que quieran venir a trabajar al Semefo y no puedo meter personal que no sea médico titulado”, dijo Sánchez Herrera.

Aseguró que no han tenido renuncias por bajos salarios o falta de apoyos económicos.

“Lo ideal sería tener el número de médicos basados en el número de ingresos de cuerpos, pero por el momento tenemos dos médicos de guardia y con lo que tenemos hemos salido avante en contingencias, como el caso de los migrantes que murieron en marzo o el de Cereso 3”, agregó.

Destacó que el personal de Servicios Periciales que trabaja en la Zona Norte es de los mejores calificados porque tienen mucha experiencia y están muy capacitados.

Otro problema que se enfrenta en el Semefo es la falta de transporte, porque sólo se tienen cuatro vehículos oficiales que funcionan 24/7 y en ocasiones se quedan sin uno por mantenimiento.

Algo que también impacta al personal es la carga de trabajo y los salarios que no han sido ajustados recientemente, aun y cuando la responsabilidad que asume cada perito es muy alta.

“Nuestro trabajo implica mucha responsabilidad, por ejemplo con los peritos, el procesamiento de la escena, verificar los indicios que ayuden esclarecer el delito, si no hacemos nuestro trabajo con esa minuciosidad y apegados a los procedimientos a los que estamos obligados incurriríamos en responsabilidades no sólo administrativas sino penales”, planteó.

Actualmente la FGE cuenta con 400 peritos que atienden los requerimientos de mil peritos en el estado, mencionó el director de DGSPyCF.