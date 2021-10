Provocó fuga explosión en El Barreal

Ciudad Juárez— Una cuadrilla de la empresa Gas Natural del Norte estuvo trabajando el viernes hasta tarde en la zona donde el jueves pasado explotaron dos viviendas y resultaron incendiadas cuatro en la colonia El Barreal, y se determinó que había una fuga de gas en la toma que unía a las dos casas, aseguraron vecinos del lugar.

El siniestro ocurrió en las calles Uruguay y 20 de Noviembre; primero explotó una vivienda de donde salieron una mujer embarazada y sus tres hijos con quemaduras, y a los cinco minutos estalló la segunda vivienda ubicada enfrente, aseguraron los residentes.

El director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, declaró que ya no existe peligro en la zona, aunque todavía no se determinan oficialmente las causas de la explosión de las viviendas.

“Ya hablamos con Gas Natural y nos comentan que no hay ningún riesgo”, aseguró el funcionario.

Los vecinos del lugar aseguraron que en junio ya había ocurrido una detonación en la cuadra, al mes otra, ésta fue la tercera y ni la empresa del gas ni Protección Civil realizaron inspecciones a la tubería, hasta esta semana que el siniestro fue más grave.

Temen vecinos más explosiones

Guadalupe Sosa, una vecina del lugar, dijo que luego de la explosión e incendio del jueves en la tarde todos los vecinos se fueron a dormir a otros lugares porque temían que ocurriera otro incidente.

Agregó que el viernes en la noche cuando estaba en su casa, empleados de Gas Natural que estaban arreglando las tuberías le explicaron lo que pasó.

“El viernes me dijeron que ya podía abrir el gas pero yo les dije, yo no lo abro hasta que me garanticen que ya no va a haber… sigue mi casa; entonces me dijeron, mire señora su toma está acá y la fuga está ahí, y ya me dijeron que fue acumulamiento de gas”, relató.

Mencionó que en junio se registró un estallido en una vivienda, al mes hubo otro en una vivienda aledaña, y este jueves fueron dos, pero se quemaron cuatro propiedades.

“Porque yo les decía si ya hay antecedentes de dos explosiones, no creo que no hayan hecho un peritaje y se hayan dado cuenta que hay fuga de gas, ¿por qué esperaron a que pasara todo esto?”, expuso la vecina.

Explicó que en el primer siniestro los vecinos pensaron que había sido por un tanque de gas, pero al mes en otra casa de la vuelta llegó el señor de su trabajo, prendió un raidolito, explotó la vivienda y salió con la espalda toda quemada.

“Esta última fue la grande porque fue daño total, porque se quemó toda la casa, primero explotó la casa de abajo y luego se subió, fueron dos explosiones, una a las dos de la tarde y la otra como a los cinco minutos, que ya fue cuando explotó arriba y se corrió la llamarada por debajo de la tierra y fue cuando explotaron los dos departamentos de allá enfrente”, relató Baltazar Sáenz, quien aseguró que vio cómo las llamas cruzaron la calle y luego estalló la segunda vivienda.

El estallido inició en una planta de un local que estaba solo, luego se fue a la parte alta donde estaba el hogar de la mujer embarazada y sus tres hijos, y de ahí cruzó la calle, tronó la casa de enfrente y se incendió la contigua, explicaron los vecinos.

Aseguraron que la mujer embarazada tuvo a su hija que está bien, pero ella y sus otros tres hijos se encuentran graves en el Centro Médico de Especialidades.

Sandra Castro, solicitó ayuda, a través de redes sociales para apoyar a la familia de su hijo, que fue donde estaba la madre y los tres menores que resultaron con lesiones.

Las personas interesadas en apoyar pueden llamar al número 656-600-5867, o acudir a la calle Perú #545 Norte en la colonia Hidalgo o en el Centro Médico de Especialidades, los menores se apellidan Hurtado Mares.

También se reciben transferencias en la cuenta 646180192142448123 del Sistema de Transferencias y Pagos (STP), o a la tarjeta Bancoppel número 4169 1608 0272 5482.

acastanon@redaccion.diario.com.mx