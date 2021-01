Provocan megafuga trabajos de BRT-2

Fotos: Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Los trabajos que se llevan a cabo sobre la avenida Paseo Triunfo de la República por la construcción de la segunda ruta troncal (BRT-2) provocaron ayer una megafuga de agua potable, que se extendió a lo largo de una de las vialidades principales de la ciudad, que desde mediados del año pasado ha sufrido los impactos del proyecto de transporte semimasivo que encabeza Gobierno del Estado.

De acuerdo con información de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), durante la mañana de ayer una cuadrilla de trabajadores atendió una fuga de agua potable de cuatro pulgadas, luego de que trabajadores de la empresa Coprofusa dañaron la línea del servicio al momento de realizar labores referentes a la construcción del tramo ocho de la BRT-2.

El daño a la línea de agua se registró a la altura de la calle Efrén Ornelas, provocando que rápidamente una de las zanjas cavadas para los trabajos de la ruta troncal se inundara; asimismo, el líquido potable se extendió hasta la calle Francisco Márquez, generando molestia entre peatones y automovilistas que pasaban por el lugar debido al encharcamiento.

“No es posible que no se ponga atención en estos detalles, si de por sí, todavía no terminan de hacer los trabajos en un lado cuando ya están abriendo zanjas en otro… es muy lamentable el desperdicio de agua que se hizo por no hacer las cosas bien”, dijo Mónica, una de las transeúntes que caminaba por el lugar el momento del incidente.

Pedro Cital, consultor técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y responsable de socialización del proyecto BRT-2, explicó que ante situaciones como la antes mencionada, es importante que la empresa a cargo de la obra comunique de manera inmediata al prestador de servicios, en este caso la JMAS, para que pueda atenderse el problema lo antes posible y no afectar a terceros.

“El proceso depende de los casos, pero la empresa debe dar aviso al organismo operador y ver cuál fue el problema para poder arreglarlo. Si se trata de un error involuntario la constructora deberá hacerse cargo, pero si fue por algo no imputable a la obra, entonces es la JMAS o el prestador de servicio quien deberá hacer las reparaciones”, dijo.

Trabajadores de la descentralizada que atendieron la fuga de agua comentaron que fue provocada debido a las vibraciones emitidas por la maquinaria utilizada en la zona de construcción, versión que no fue confirmada de manera oficial por la JMAS o Gobierno del Estado.

Por otra parte, la JMAS indicó que, una vez atendida la fuga de ayer, se programó una reposición de pavimento en el lugar a partir del próximo martes, por lo que se pidió a automovilistas circular con precaución por el lugar.

Apenas el pasado martes trabajadores de la empresa Constructora y Proveedora Fuentes S.A. de C.V. (Coprofusa) realizaron cierres sobre la avenida 16 de Septiembre como parte del proyecto que desarrolla Gobierno del Estado para la construcción de la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez.

Según el contrato 144-OP-0039/20-PI-DOP-OBRA, los trabajos adjudicados a Coprofusa corresponden al tramo ocho del Corredor Troncal Tecnológico, el cual abarca desde calle Francisco Márquez hasta avenida Lerdo. El documento consultado señala que para la obra se contempló un monto de 75 millones 811 mil 499.93 pesos con IVA incluido.

Asimismo, en el contrato se especifica que el contratista se obligó a ejecutar los trabajos en un plazo de 240 días naturales; además de que sugeriría que la obra presenta más de cuatro meses de retraso, pues en su cláusula tercera, se establece que las labores debieron iniciar el 8 de septiembre del 2020 para terminarse a más tardar el día 5 de mayo del 2021.

elara@redaccion.diario.com.mx