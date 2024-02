Provocan incendio en baldío de la Santiago Troncoso

Ciudad Juárez.- Un predio baldío de la avenida Santiago Troncoso fue incendiado de forma intencional esta noche por “vagos” del sector, reportaron habitantes de la colonia Roma.

Testigos señalaron que "vagos" arrojaron cerillos encendidos a basura y ramas secas que había en el lugar, iniciando así el incendio.

El lugar se ubica en el cruce con la calle Humariza, a donde llegaron agentes municipales, quienes quedaron vigilantes a que no se saliera de control, ya que no se solicitaron bomberos porque no corría el riesgo de expandirse a alguna casa.