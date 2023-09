Provocado, el nuevo incendio en relleno

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que antes de considerar sanciones a la concesionaria Yva S.A. (Yvasa), que opera el relleno sanitario, por el incendio del pasado viernes, se debe conocer la causa del siniestro debido a que se cuenta con información de que fue provocado.

“La información que nos reportan es que fue provocado, que vieron ahí a una persona saliendo, que ya se está haciendo la investigación… que no tenía nada qué hacer en ese momento ahí”, dijo.

Agregó que por ello tiene que hacerse la investigación porque si el siniestro fue provocado no se puede responsabilizar a la constructora Yvasa.

“La verdad es que en este momento tendríamos que reconocer que fue algo que se controló mucho muy rápido, a diferencia de otros, entonces creo que sería un contrasentido sancionar cuando se reaccionó muy rápido y muy bien”, agregó.

El incendio en el relleno sanitario se registró el viernes pasado en la tarde y fue el primero en la administración directa de Yvasa en el tiradero, convenio que inició con el Municipio el pasado martes 5 de septiembre.

El alcalde dijo que para evitar nuevos incendios la empresa concesionaria está revisando la plantilla de su personal y tomando algunas medidas de seguridad.

Al cuestionarlo sobre los motivos para provocar la ignición, dijo que lo desconocía.

“No sabemos, realmente no sabemos, también un día antes de entregar el informe… a mí lo que me da mucho gusto es que se resolvió rápido y que no hubo daños al ambiente”, aseguró.

Afirmó que el incendio se apagó desde la noche del mismo viernes.

Se buscó la versión de la constructora Yvasa sobre el incidente, pero no hubo respuesta, y la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que hasta ayer no se había interpuesto una denuncia por el incendio del viernes.

Hasta el pasado mes de julio se habían registrado ocho siniestros cuando la administración del relleno estaba a cargo de Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que durante 17 años subcontrató a Yvasa.