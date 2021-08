Protestas en Bachi 9 por reubicación de estudiantes de nuevo ingreso

Ciudad Juárez— Una vez más el plantel número 9 del Colegio de Bachilleres enfrentó la disconformidad de los estudiantes de nuevo ingreso que por falta de espacio fueron reubicados en las instalaciones del plantel número 16, localizado en la ciudad del conocimiento, pero en esta ocasión el problema se acrecentó por un error registrado en el sistema, informó el coordinador Zona Norte, Eduardo Limón.

“La situación es así: lamentamos el error, fue un error del sistema, de la dirección de sistemas del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de Chihuahua, en el cual al momento en que el padre de familia o el usuario introducían su folio les aparecía erróneamente el plantel 9 cuando debió haberles aparecido el plantel 16”, informó Eduardo Limón.

El error se provocó porque el sistema publicó como admitidos incluso a los aspirantes a ingresar que no aprobaron el examen de admisión aplicado por el subsistema en lugar de informar desde un inicio que, en un intento por no dejar sin estudios a quienes no alcanzaron el puntaje necesario, serían reubicados al plantel 16.

“En el plantel 9 históricamente ocurre un fenómeno que los padres saben: son 2 mil 100 solicitudes de ingreso al plantel y tiene un capacidad de mil personas para primer semestre y los alumnos que no pasan el examen se les brinda la oportunidad de estudiar en un plantel del Colegio de Bachilleres, que en este caso es el plantel 16, eso ya lo saben los papás”, explicó Limón.

A algunos padres de familia se les informó vía telefónica, desde la ciudad de Chihuahua, que se registró un error al momento de la publicación de resultados de admisión, por lo que se les solicitó realizar la inscripción en el plantel correspondiente; sin embargo, algunas personas se rehusaron a aceptar la indicación e incluso fueron a las instalaciones a protestar.

Por medio de la página oficial de Facebook del plantel 9, en la publicación donde se dieron a conocer los horarios para el proceso de inscripción, los padres de familia se organizaron para ir a protestar a las instalaciones de la escuela.

“Hay que hacer huelga porque cómo es posible que a nuestros hijos que se esforzaron y estuvieron día y noche estudiando y que sí quedaron para que les quiten su lugar y meter a los que no quedaron porque eso es lo que están haciendo como si uno no supiera cómo corre el agua aquí en México”, publicó una madre de familia y recibió el apoyo de otros tutores que decidieron protestar en el plantel.

“El 16 está lejísimos, no tenemos medio de transporte, es más, ni siquiera sé cómo se llega hasta allá”, dijo Eduardo Jáquez, padre de Alexa, de 15 años, quien ayer revisó una vez más el sistema del Colegio de Bachilleres ante el anuncio del inicio de inscripciones y se percató que su hija fue reubicada al plantel 16 aunque durante la publicación de los resultados de admisión se le informó que fue aceptada en el 9.