Protestaron ruteros con camiones chatarra

Una caravana de camiones chatarra, algunos aún con el color amarillo del servicio escolar para el que fueron armados en Estados Unidos, que carecían de placas, algunos humeantes y hasta desnivelados, desfiló ayer por la mañana por varias avenidas de la ciudad hasta llegar a Pueblito Mexicano, donde tomaron la avenida Abraham Lincoln por varias horas.

En esas condiciones los permisionarios exigieron un trato preferencial al Gobierno del Estado, al demandar que no se permita que empresas foráneas de transporte ofrezcan el servicio que ellos prestan a la industria maquiladora.

Matías Prieto, dirigente de la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac), fue quien movilizó ayer a los permisionarios, molesto porque uno de sus agremiados perdió un concurso interno que realizó la maquiladora Flex y contrató a la empresa TIM Frontera.

Con sus vehículos, incluidos taxis, los choferes cerraron la avenida Lincoln en sentido de sur a norte y permanecieron afuera del edificio estatal. En el interior, el líder de los permisionarios exigía que se favoreciera a los empresarios locales y no a los foráneos –lo que la ley estatal no impide– al argumentar que la ganadora proviene de Tijuana.

“Ya nos llegó la carta donde nos dicen que trabajamos hasta el lunes porque ya entra la otra empresa, creo que ni el Gobierno sabe. Entonces cualquier camarada va a venir y se va a sentar, entonces ése es el motivo (de la manifestación), no tiene por qué venir gente de afuera a dar el servicio, porque aquí hay empresas y empresarios en el transporte que podemos dar el servicio”, aseguró.

Argumentó que la maquiladora contrató a un gerente que proviene de Tijuana y que la empresa de transporte también es de aquella frontera. Flex, asimismo, cuenta con una planta en esa ciudad, según la información pública de la compañía.

Prieto urgió a Transporte que pidiera a la planta maquiladora revelar los contratos con la empresa ganadora, a lo que los funcionarios estatales cedieron, pese a no ser de su competencia, y así quedó en una minuta oficial.

“Transporte solicitará a la maquiladora si tiene a bien y de buena voluntad manifestarnos a quién está contratando para prestar el servicio de transporte de trabajadores de la maquila, que en instancia es a partir del lunes 21 de agosto cuando vence el contrato de la empresa que todavía presta el servicio”, dijo en conferencia de prensa el titular de la oficina de Transporte estatal en Juárez, Alberto Martínez Baylón.

Antes de retirarse, el dirigente de Untrac dijo que Martínez va a ir personalmente a la maquila a pedir que le enseñen el contrato y quién es el concesionario.

“Como lo estamos pidiendo y mañana (jueves) nos tiene el resultado, si la maquila se aferra a hacer lo que ella quiera no nos vamos a dejar, el Gobierno es el regulador. Este señor (Martínez Baylón) trae ganas de jalar y que las cosas se arreglen y va personalmente a la maquila y va a citar al concesionario”, expuso Prieto.

El permisionario también dijo que si las cosas están en regla, entonces “adelante”, aun y cuando un alto porcentaje de las unidades que manejan los permisionarios de Untrac incumplen con la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.

“Si él (el empresario transportista Baltazar Samaniego) dice que él ganó, que nos presente el contrato, que nos presente las facturas de los camiones a su nombre y adelante”, insistió.

¿Por qué se los tendrían que presentar a ustedes, si es una empresa particular?, se le cuestionó a Prieto.

“No, al Gobierno, que lo haga al Gobierno, que es el regulador, para que arregle esto. Está pasando esto porque no hay ley en Ciudad Juárez, tenemos que poner un alto, pregúntele al Gobierno por qué no nos está dando placas, tenemos desde el 2004 que no nos plaquean, ¿sabe por qué?, porque es la vaca que da leche, o pregúntele al señor de los sobres”, dijo molesto.

¿Quién es el señor de los sobres?, se le cuestionó.

“Aguirre”, respondió. Otra mujer intervino y dijo “el ingeniero Aguirre”.

¿Cuánto le dan?, preguntó otro reportero.

“Pos la polla”, respondió, para luego negarse a revelar montos, modalidad de entrega y fechas de pagos.

Prieto sostuvo que ya existe una demanda por supuestos actos de corrupción, sin mencionar ante qué instancia de Gobierno y contra qué autoridad o servidor público.

Si hay corrupción que denuncie: Aguirre

El secretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, negó los señalamientos públicos que hizo Prieto en su contra y lo invitó a que presentara su denuncia en las instancias donde él crea que deba hacerlo.

“Ya van varias veces que él se refiere así y siempre mantengo lo mismo: que denuncie. Niego tajantemente las aseveraciones, el problema de hoy (miércoles) es un tema entre particulares y la ciudadanía tendrá una opinión objetiva respecto al actuar de cada quién”, respondió el secretario.

Explicó que para que un vehículo del servicio público tenga placas primero debe tener un permiso, si es urbano una concesión; en segundo lugar, cumplir con el año-modelo que marca la ley, y en tercer lugar estar al corriente del pago de las revalidaciones anuales, y cuando eso sucede se emite el comunicado para que Recaudación de Rentas inicie el plaqueo.

“Cualquier transportista que cumpla con los requisitos, entre otros que marca la ley para plaquear, Transporte del Estado no tiene por qué bloquearlos ni negarles las placas, siempre y cuando cumplan con los requisitos”, insistió.

El representante de la gobernadora del estado en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, dijo que no se cede a presiones que no son legítimas y en este caso se trata de un asunto a resolver entre particulares. Sobre las condiciones en que se encuentran las unidades vehiculares en las que son transportados miles de trabajadores todos los días y el proceso de regularización de estos camiones en servicio, Ibáñez pidió tiempo para resolver el problema.

Empresario apuesta a modernización

El empresario transportista Baltazar Samaniego declaró ayer a un reportero de 860 Noticias que él es originario del estado de Chihuahua, participó en la licitación abierta de la maquiladora y fueron elegidos por presentar las unidades que la empresa estaba requiriendo.

“Estamos hablando de camiones nuevos, que traen aire acondicionado, que traen una cámara frontal para registrar cualquier tipo de eventualidad, una cámara trasera y una interior y todas están transmitiendo en tiempo real para estar pendiente de los camiones y lo que esté sucediendo”, describió.

Agregó: “son más de 100 camiones, adquiridos con una inversión de más de 250 millones de pesos; los operadores son juarenses que han trabajado con nosotros, no traemos a nadie de otra parte, ni el dinero que se genera con este contrato se va a ir de la ciudad o del estado”.

La empresa, a través de sus redes sociales, lanzó la contratación de los operadores y éstos deben cumplir con varios requisitos, entre ellos aprobar la prueba de manejo, el antidoping y un año mínimo de experiencia como operador.

TIM Frontera también ofrece las prestaciones de ley como sueldo base, cotización al Seguro Social, vales de despensa y bonos económicos.

“Estamos solicitando un préstamo bancario para mejorar el transporte, para hacer algo por Juárez y entendemos el progreso que debe tener nuestra ciudad y la industria maquiladora y tenemos que estar a la par de las empresas, las que ya están y las que están llegando”, afirmó.

Averiados, algunos vehículos tras protesta

La caravana de camiones que desfiló por varias avenidas de la ciudad para llegar a Pueblito Mexicano se retiró después de las 10:30 horas, luego del diálogo entre el líder de Untrac y los dos servidores públicos. Entre los manifestantes hubo vehículos con fallas mecánicas.

“Yo sólo vine porque me citaron”, dijo el chofer de una unidad que se descompuso en medio de la protesta. Un taxi también sufrió descomposturas y con el puro vuelo alcanzó a estacionarse.

Los transportistas comprometieron al Estado a cumplir sus exigencias, y luego se retiraron sin dejar de amagar con la paralización del servicio si no satisfacían sus demandas de no permitir a empresas foráneas prestar el servicio. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

