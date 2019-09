Protestan vs inseguridad

Vecinos de la colonia Senderos de Oriente obstruyeron durante dos horas ayer el cruce de vehículos sobre la carretera a Ciudad Universitaria, en protesta contra la inseguridad que viven en el sector.

Cerca de las 8:00 de la mañana, una decena de residentes de la colonia al suroriente de la ciudad no permitieron a los guiadores, entre estudiantes y maestros, continuar con su recorrido por la avenida del Desierto hacia las instalaciones universitarias, a la vez que exigieron a las autoridades atención a sus problemáticas.

Uno de los manifestantes, Esteban Durán Meléndez, de 28 años, indicó que la inseguridad es muy constante en su sector debido a la falta de alumbrado público, al grado que los chóferes de la ruta 1A Express se niegan a brindarles el servicio por temor a ser asaltados.

Añadió que además son necesarios bordos dentro y fuera del fraccionamiento, ya que los vehículos circulan a alta velocidad aumentando así el riesgo de accidentes.

“Nos quieren quitar el transporte, ya que los han asaltado varias veces aquí. Queremos topes porque ya han atropellado a varios niños, y si está muy difícil porque no respetan”, indicó.

Josefina Arjón López, de 40 años, indicó que no cuentan con centros educativos en el sitio, por lo que es forzoso el uso del transporte público para llevar a los menores a la escuela debido a que no todos cuentan con vehículo, y si no hay transporte deberán cuidar a los pequeños sin poder trabajar.

“Incluso ahorita Tránsito se llevó a uno que andaba rebasando. No hay límite de velocidad para ellos (los guiadores). Además, no funcionan las lámparas. Años atrás se hizo un comité. Hicimos varias gestiones y mandamos varios oficios y de ningún lado nos vinieron a apoyar”, precisó.

Julio Hernández Olán, de 40 años, indicó que sólo asistieron los políticos al momento de requerir sus votos, pero que ahora no hacen presencia en la zona que requiere de su atención.

La circulación se reabrió cerca de las 10 de la mañana luego de que agentes de Vialidad y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hablaran con los manifestantes que acordaron retirarse.

