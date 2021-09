Protestan vecinos contra cierre de cruce

Ciudad Juárez— Vecinos de colonias del surponiente, a la altura del kilómetro 20, están protestando contra Ferromex por el cierre de una calle donde la empresa estaciona el tren, interrumpiendo el cruce que habitualmente utilizan las pipas de agua para ir a dejarles el líquido.

“Hace como cinco meses nos taparon el paso, y como nosotros no tenemos servicio de agua potable, estamos batallando para que entren las pipas, porque se tienen que ir a rodear”, expresó Judith Alanís, vecina de la colonia Polo Gamboa.

El cruce donde se instalaron barras de cemento es en la avenida De las Granjas y la calle Zacatecas.

Ayer un grupo de cerca de 30 colonos se apostó en el lugar con mantas, pidiendo a la empresa ferroviaria que quite las barricadas, puesto que les está afectando en todas sus actividades rutinarias.

“Desde hace unos meses dejaron el tren atravesado y ahí lo dejan estacionado”, expresó Alanís.

Cuando empezaron a construir el puente sobre la avenida Tecnológico, en el año 2004, les abrieron una calle atrás del lugar conocido como “Carnitas Don Epi”, a falta de acceso.

Ese mismo tramo ahora es el que está cerrado.

“Nosotros tenemos además la estación de gas donde rellenamos nuestros tanques cruzando las vías, y entonces tampoco podemos hacer nada de eso, no podemos ir por el agua ni por el gas, no podemos hacer nada”, argumentó.

Dijo que han reunido firmas y acudido a oficinas de gobierno, municipales y estatales, y nadie les da respuesta.

“Nos dijeron que fuéramos hasta Chihuahua a hablar con la gente de Ferromex y hasta allá fuimos. Fuimos a Meoqui, y en ningún lado nos hacen caso”, externó.

Alanís agregó que en Chihuahua, un representante de la empresa, de nombre Jesús Almeida, les respondió que “ese no es problema mío, a mí no me importa si se quedan sin agua o sin luz, es problema de ustedes”.

“El trato de Ferromex hacia nosotros ha sido de nula respuesta, han sido muy groseros”, se quejó.

Afirmó que en ese sector el cierre afectó a todos los negocios. “Nosotros tenemos un yonque y un criadero de cerdos y batallamos hasta para darle agua a los animales”.

Advirtió que, hartos, los colonos quieren quemar el tren, “pero nosotros no queremos que las cosas se salgan de control”.

