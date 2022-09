Protestan por su derecho a becas

Ciudad Juárez.- Con pancartas en mano y al grito unísono de “¡ queremos becas!”, estudiantes de la Preparatoria Altavista ayer recorrieron las calles hasta llegar a las oficinas de Gobierno del Estado para exigir a las autoridades que les sea restablecida la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior que les fue retirada este año.

“Mis papás son maquileros, con su sueldo no alcanza para pagar la escuela y con la beca pago el semestre, si me la quitan no voy a poder pagar; ya estuve un año sin estudiar por lo mismo y ahorita ya casi voy a entrar a la universidad… no quiero que me la quiten”, dijo Sherlyn Gorgua, estudiante de quinto semestre.

PUBLICIDAD

El pasado mes de julio la Secretaría de Educación Pública informó al plantel que los alumnos de nuevo ingreso no recibirían el apoyo y habría continuidad para quienes ya la tenían asignada, pero el 9 de septiembre se notificó que ningún estudiante recibiría la beca porque la escuela no era susceptible de atención.

En pancartas donde plasmaron mensajes como “Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”, los estudiantes de la Altavista salieron del plantel y marcharon por las calles hasta las oficinas de Gobierno del Estado, donde designaron a tres alumnos para alzar la voz por ellos.

Al paso de los años la escuela ha enfrentado numerosos recortes en apoyos gubernamentales bajo la excusa de que el plantel es de modalidad privada porque se creó bajo el sistema de preparatorias federales por cooperación, el cual desapareció, pero sus salones continúan de pie enseñando a cientos de estudiantes.

La primera vez que la institución registró retiro de apoyos de las autoridades fue en 2004, cuando se suspendió el subsidio de energía eléctrica; luego, en el 2008 dejó de recibir todo tipo de ayuda federal, hasta que en el 2021 la escuela se quedó sin aportación económica por parte de la SEP.

‘Medida discriminatoria’

“Es una medida discriminatoria la que adoptó la Secretaría de Educación Pública al retirar las becas Benito Juárez de la Preparatoria Altavista, por considerarla un plantel particular, cuando no lo es. Vinimos con los estudiantes a preguntarle a la gobernadora si sabía que iban a quitar las becas y si lo sabía, por qué lo permitió”, dijo el docente Crescencio Chávez.

El retiro de becas perjudicó a 371 estudiantes, por lo que además de salir a las calles a exigir sus derechos, el 21 de septiembre los estudiantes emitieron un posicionamiento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos y al Gobierno federal sobre que sus familias se hacen cargo de las obligaciones del Estado.

Además, explicaron que tanto la infraestructura como el mobiliario son propiedad del Gobierno federal, luego de que finalizó su construcción en 1973 y fueron entregados como un bien público al servicio de la comunidad, pero actualmente con el costo de la colegiatura se pagan salarios de docentes y los servicios.

No siempre hay para cubrir gastos

“La beca la usaba para pagar la prepa, la inscripción, los útiles y el transporte, y si me la quitan me afecta mucho porque mis papás son comerciantes y les va bien por temporadas, no siempre tienen para cubrir los gastos de la escuela”, dijo Gabriela Rosales, quien ayer alzó la voz con sus compañeros.

Ante la situación, el representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez, se comunicó con el delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera, quien confirmó que el apoyo fue retirado a más de 300 alumnos y no será restablecido, pero buscará otro medio para apoyar a la escuela, mismo compromiso de Gobierno del Estado.