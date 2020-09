Protestan por maltrato a perros en el Antirrábico

David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- En protesta por el mal trato que se da a los perros en el Centro Antirrábico, personas que defienden los derechos de los animales se manifestaron este día frente a este lugar, en donde pidieron que en lugar de sacrificar a los canes, los entreguen en adopción.

Osvaldo Robledo, de la asociación canina Patitas Mojadas, dijo que cada vez es más frecuente el sacrificio de los perros y gatos, en lugar de buscar darlos en adopción, pues si hay gente que está interesada en recoger a estos animales y llevarlos a casa.

“Yo te doy mi voz y mi apoyo, no más maltrato animal, no más antirrábico”, “Los animales no tienen la culpa de tus problemas y tus fracasos, no los maltrates, basta ya”, “No más maltrato animal”, decían los escritos sobre mantas y carteles que llevaban los manifestantes, quienes iniciaron la protesta con una caminata desde el monumento a “Benito Juárez” hasta el Antirrábico.

Robledo dijo que esperaban hablar con los directivos del centro, pero no los atendieron, solo una secretaria les indicó que fueran a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria a plantear sus inquietudes.

Los defensores de los animales advirtieron que esperaran 15 días para una respuesta a sus peticiones, y en caso de no recibir la respuesta, bloquearan las entradas del Centro Antirrábico.