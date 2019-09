Protestan por decomiso de ‘chuecos’

Decenas de manifestantes abarrotaron la oficina de Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, para exigir un alto a los decomisos de vehículos “chuecos” que circulan con placas de Onappafa.

Miguel Campos, coordinador de la organización que expide estos permisos irregulares en Juárez, encabezó la protesta señalando abusos de policías estatales y ministeriales en decomisos, acusándolos además de extorsión.

“Que ya se acaben los abusos de los decomisos. El último problema lo tuvimos el fin de semana; nos golpearon a una persona los agentes estatales y ministeriales”, refirió.

Según la manifestación, una mujer que acompañó la protesta señaló que el domingo le decomisaron un vehículo Dodge Avenger 2008. “Sin un motivo me lo quitaron y ahí me dijeron que me cobraban 125 mil pesos para sacarlo”, dijo.

“Ellos me podrían hasta sembrar droga al carro”, agregó. La quejosa no sustentó su denuncia al no formalizarla ante las autoridades investigadoras, según se conoció en el lugar.

El líder de la manifestación expuso que en la ciudad circulan más de mil vehículos con estas placas de cartón que se venden hasta en mil 500 pesos, según la marca y el modelo de cada vehículo.

Dijo que el gobernador Javier Corral se comprometió a no decomisar vehículos con identificaciones apócrifas sobre todo porque en el caso de sus representados son “carros muy modestos”.

“Si el gobernador que es nuestra máxima autoridad ya nos dio indicaciones de que iba a respetar ciertas características de los carros, creo que eso no les ha quedado claro a los agentes”.

Dijo que los que usan engomados de Onappafa portan carros de modelos no recientes ni considerados de lujo.

Dena no se encontraba en la ciudad y Pablo Juárez, director técnico de la representación de Gobierno del Estado en la Zona Norte recibió a la comitiva en su oficina, sin embargo, al cierre de esta edición no se dieron a conocer los acuerdos de la reunión.





