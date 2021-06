Protestan pensionados por servicio médico

Ciudad Juárez— Pensiones Civiles del Estado arrastra una cartera vencida de más de 3 mil 800 millones de pesos por el adeudo de las instituciones y dependencias afiliadas, por lo que miembros del magisterio demandaron el pago de los morosos y la restitución de los servicios que les fueron suspendidos a los derechohabientes de Ciudad Juárez en el Centro Médico de Especialidades (CME).

Hasta el 31 de marzo del 2021 el adeudo de las instituciones afiliadas ascendió a 3 mil 853 millones 598 mil 391.99 pesos; los principales morosos eran la Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la primera con mil 352 millones 801 mil 616.65 pesos y la segunda con mil 492 millones 971 mil 837.77 pesos, de acuerdo con el oficio UT-CJ-494/2021 de la unidad de transparencia.

Sin embargo, tan sólo en el transcurso de un mes, para el 30 de abril del mismo año, la UACH incrementó su deuda 25 millones 697 mil 083 pesos, según lo publicado en el oficio UT-CJ-483/2021. Ante la situación, miembros del magisterio señalaron que Pensiones Civiles del Estado se sostiene gracias a las contribuciones que ellos realizan.

“Estamos cansados de que no nos estén atendiendo adecuadamente, ahora resulta que no tenemos el servicio del Centro Médico de Especialidades porque no paga Gobierno del Estado pero nosotros sí estamos pagando nuestras cuotas”, dijo el profesor Conrado Cortés, quien ayer protestó al exterior de la institución en demanda de la restitución del servicio y un buen manejo de los recursos.

Al interior de la oficina del delegado de Pensiones Civiles, Jorge Mena, un grupo de profesores –algunos jubilados y otros en activo– reclamó que mientras los maestros noveles que pagan su servicio médico son atendidos en el Hospital General, los trabajadores de las dependencias que adeudan a la institución se sirven de su servicio médico.

“Sé que ahorita el problema más grave que tenemos es que nos cerraron el servicio del Centro Médico (…) Se adeudan alrededor de 14 millones de pesos, nosotros hemos hecho las gestiones, el envío de las facturas que se requieren para que se liquiden estos adeudos, pero a la fecha no se había liquidado ni un solo centavo del 2021”, dijo Jorge Mena.

El funcionario explicó que la semana pasada el CME notificó tanto al director general como al personal de finanzas que a partir del 15 de junio, si no se liquidaba la deuda vencida, se suspendería el servicio, y cuando el plazo se cumplió Pensiones Civiles depositó 4 millones de pesos que fueron considerados insuficientes.

“Javier Corral en unos segundos acabó con el servicio médico de Pensiones, no es posible que andemos mendigando medicamentos y doctores”, dijo el maestro Aldo Martínez, quien tiene 30 años de servicio en el magisterio y afilió a su esposa para recibir atención médica en Pensiones Civiles, pero ante la ausencia de especialistas y medicamentos ha tenido que atenderse en instituciones privadas donde ha gastado más de 35 mil pesos.

Mena explicó que la Secretaría de Hacienda quedó de girar el pago faltante al CME el día de ayer y señaló que en el caso de las dependencias e instituciones morosas era obligación de la junta directiva de Pensiones Civiles exigir el pago correspondiente; sin embargo, el órgano lo componen los titulares de los principales deudores.

La organización y funcionamiento de la institución está a cargo de la junta directiva, compuesta por el secretario de Hacienda, el secretario de Educación, Cultura y Deporte; el secretario de Salud, el secretario general de la sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el rector de la UACH y el director general de la institución.

Otro de los reclamos hechos por los maestros fue el uso de máquinas de hemodiálisis de modelo atrasado que se descomponen con frecuencia, lo cual fue aceptado por el delegado Mena, quien incluso reconoció que los defectos de los instrumentos ponen en riesgo la salud de los derechohabientes.

Los miembros del magisterio entregaron al funcionario un documento en que señalaron cada una de sus demandas, después salieron de las instalaciones de la institución y bloquearon la avenida Paseo Triunfo de la República para exigir que se realice el pago correspondiente del CME y se restablezca el servicio médico.

