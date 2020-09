Protestan otra vez en ‘Pueblito’ por falta de agua

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante la impotencia por no contar con agua, vecinos de Puerto Anapra y Lomas de Poleo realizaron ayer su octavo plantón para exigir a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que les resuelva el abastecimiento de líquido potable en ambas colonias.

Alrededor de 30 personas se congregaron en el acceso principal de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado mejor conocida como “Pueblito Mexicano” para pedir que la descentralizada les especifique una fecha para el inicio de los trabajos que llevarán el recurso desde el acueducto Conejos-Médanos hasta Puerto Anapra.

La manifestación de ayer fue la segunda que los vecinos realizan contra la Junta en el exterior del edificio gubernamental, ya que durante seis semanas se plantaron afuera de las oficinas de la JMAS en esta ciudad.

“El plantón sigue hasta que ellos se comprometan, dijeron que el agua la iban a llevar desde Conejos-Médanos, pero no queremos informes, queremos ver que empiecen con los trabajos, sólo así levantaremos los plantones”, dijo Leo Durón, uno de los afectados.

“La gente se está desesperando, estamos contemplando ya empezar a tomar otras medidas como probablemente hacer una caravana hasta Chihuahua o bloquear los accesos a las maquiladoras de Santa Teresa, aún no sabemos”, agregó.

Los colonos aseguraron que de no obtener una respuesta positiva en próximas fechas por parte de las autoridades, buscarán la manera de abordar al gobernador Javier Corral, con la intención de que les den una solución definitiva a su demanda.

“Aquí en Juárez el gobernador se hace el que no ve y el que no oye, la situación del agua en Anapra tiene más de 20 años, es una colonia muy agraviada porque nos venden agua salada a precio de potable, líquido no apto para el consumo”, dijo Durón.

Incluso los vecinos aseguraron que aprovecharán la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar tener un acercamiento con él para entregarle una petición por escrito, para que se les garantice el acceso a agua potable de calidad.

Desde hace ocho semanas los vecinos de Anapra y Lomas de Poleo han realizado plantones en contra de la JMAS por el abastecimiento del agua y la cancelación de por lo menos 100 cuentas con adeudos.

En el caso de la cancelación de las cuentas, se informó que los vecinos ya llegaron a un acuerdo con la descentralizada, por lo que los colonos deberán llenar un formato que posteriormente entregarán a la Junta y dar seguimiento al proceso.

La petición de los afectados es que la descentralizada dé cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para garantizar el abastecimiento del vital líquido a los vecinos de Puerto Anapra.

elara@redaccion.diario.com.mx