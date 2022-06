Protestan jubilados y pensionados del SNTE

Ciudad Juárez.- Maestros jubilados y pensionados de Ciudad Juárez protestaron ayer por la mañana en el exterior de las oficinas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42, para solicitar al secretario general, Manuel Quiroz Carbajal, una audiencia en la que les explique las causas por las que se proyecta dividir la delegación D-IV-2.

“Nosotros queremos que nos den una justificación de por qué razón hacen este movimiento, realmente no están tomando en cuenta a los jubilados y pensionados, o sea, ¿qué no valemos nada? Ellos hacen lo que quieren y no estamos de acuerdo porque debe establecerse un diálogo democrático”, dijo el profesor Conrado Cortés, secretario de orientación ideológica y sindical de la delegación.

Además, señaló que a pesar de las numerosas solicitudes para entablar un diálogo, hasta el momento no han sido atendidos por el dirigente de la Sección 42 en el estado –la última solicitud se realizó el pasado 9 de mayo–, por lo que ayer decidieron manifestarse en el exterior de las oficinas para exigir que se ejerza la democracia que se prometió desde las elecciones.

También, entre los puntos a abordar, los maestros pensionados y jubilados señalaron que sin haberse convocado a una reunión general se estableció el turno vespertino para la elección delegacional, cuando consideran que el horario más accesible es en la mañana porque se les facilita el traslado y, además, evitan situaciones de inseguridad que imperan en la ciudad.

“Nosotros somos parte de la delegación, pero no nos tomaron en cuenta en nada para hacer la división de la delegación, estamos juntos preescolar, primaria, secundaria y nivel superior y ahora quieren dividirlo. Queremos saber cuál es el motivo de que dividan a los maestros jubilados, porque en ningún momento nos consultaron”, dijo el profesor Cortés.

Según lo informado a los maestros, las elecciones se efectuarán el próximo 30 de junio a partir de las 18:00 horas en diferentes puntos de la ciudad, según sea el nivel educativo al que pertenecen, lo cual les imposibilita organizarse para trasladarse juntos como comúnmente lo hacen para brindarles apoyo a aquellos que no cuentan con los medios para hacerlo.

“Es la primera vez que se está dividiendo la Zona Norte. Ya estamos todos unidos, ya tenemos más comunicación con todos los maestros y eso nos da más acceso de apoyar a los compañeros que tienen que ir a reuniones”, dijo el profesor, quien desde las 9:00 de la mañana se manifestó en el frente de las oficinas del SNTE Sección 42.

Además, en la reunión con el secretario general también desean abordar la problemática en torno a Pensiones Civiles del Estado, los casos de los maestros que hasta el momento no se les ha pagado su salario y la razón por la que una vez que se emiten las votaciones Ciudad Juárez es relegado. “Juárez también es Chihuahua”, señalaron.

Los maestros fueron recibidos en el interior de las oficinas por la coordinadora de nivel Primaria y la representante de Jubilados, luego de que el profesor Eduardo Delval, coordinador general de la Zona Norte de la Sección 42 del SNTE, no acudió a las instalaciones para atender la protesta ni recibieron una respuesta por parte del secretario general, Manuel Quiroz.