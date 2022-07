Protestan frente a CILA por construcción en El Chamizal

Ciudad Juárez— Integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal, Árboles en Resistencia y Defensa del Río Bravo se manifestaron ayer en el exterior de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para exigir que se les den a conocer los acuerdos con la maquiladora Flex para la construcción de un estacionamiento en el parque público Niños Héroes.

“Por lo que nosotros tenemos acreditado son actos de corrupción, la entrega de un predio que actualmente se denomina parque público Niños Héroes a la maquiladora Flex. Este acto de corrupción se funda en la violación al Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que establece claramente que los predios que la sección mexicana tiene bajo su dominio son territorio nacional”, señaló el activista Erick Saláis.

Los activistas pidieron a los responsables del CILA que se les muestre el convenio realizado, ya que el supuesto acuerdo es que la maquiladora limpie el río Bravo, lo que señalaron como “una falacia”.

Dijo que Flex no se dedica a limpiar ríos, y cuando un contrato se instituye con obligaciones que no se pueden cumplir es una simulación, por lo que dijo que sospechan que “hay dinero de por medio”.

“Le pedimos al comisionado Humberto Marengo Mogollón que nos escuche… aquí tenemos dos vías: o la Comisión Internacional, en su carácter de organismo internacional, dispuso de ese bien público en territorio nacional, lo que implica una violación a la soberanía territorial y desde luego una violación al tratado, o la sección mexicana de la Comisión está mintiendo y está protegiendo este acto de corrupción metiéndolo al seno de la Comisión para sustraerlo de las leyes mexicanas y que nosotros no podamos acceder a ese contrato y no podamos denunciar el acto de corrupción”, señaló Saláis.

Leticia Padilla también denunció que el Municipio de Juárez otorgó el permiso de construcción, cuando el 1 de febrero pasado se había acordado “que nada se iba a hacer en El Chamizal hasta en tanto la Semarnat no diera resultados del estudio del territorio y la situación jurídica, y esto incluía esta intentona de quedarse con nuestro parque, y lo han incumplido, ellos ya están pavimentando”.

El ingeniero Daniel Delgadillo dijo que el convenio actual es de una superficie aproximada de 7 mil metros, pero la maquiladora ya está posicionada de aproximadamente 10 mil 200 metros cuadrados, debido a que ya tenían antes un territorio de El Chamizal.

“Y ahí es una zona donde pasa un dren a aguas negras y no es posible construir sobre un dren, una construcción privada”, destacó al pedir a CILA que le regrese el parque a los juarenses.

La doctora Leticia Chavarría también señaló que el área que en un principio se dijo que no era parte de El Chamizal, sí pertenece al principal pulmón de la ciudad.

“A todo esto ha influido la falta de información que el Municipio no ha otorgado, no lo han transparentado porque son cuestiones muy delicadas, ya tienen meses en esta situación… mientras no se determine claramente la situación topográfica y jurídica de todo El Chamizal, no se debería de haber hecho ninguna intervención”, comentó.