Protestan docentes jubilados contra PCE

Ciudad Juárez.— Maestros jubilados integrantes del movimiento Resissste se manifestaron ayer a las afueras de Pensiones Civiles del Estado (PCE) para señalar que el servicio que reciben cada vez es más deficiente y que no tienen ni siquiera aspirinas.

“Faltan medicamentos, no han solucionado el problema de los medicamentos, no hay ni aspirinas, con eso le digo todo, y los medicamentos que existen son de muy mala calidad. También tenemos problemas con la cuestión de que faltan especialistas, no quieren venir a trabajar a Pensiones porque les quieren pagar muy poquito”, mencionó Conrado Cortez, líder del movimiento, quien añadió que les cancelan cirugías que ya estaban programadas.

Los jubilados recordaron que fueron los maestros de la Sección 42 quienes fundaron Pensiones Civiles del Estado, pero durante el Gobierno de César Duarte se añadieron otras instituciones como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y que, mientras a los maestros se les descuenta puntualmente su cuota, las otras instancias generaron adeudos millonarios.

Los manifestantes señalaron además que pese a sus insistencias, no han sido atendidos por el delegado en la Zona Norte, Sergio Alberto Soto González.

El bloqueo se realizó a la altura de la calle Humberto Lara Leos, en sentido de poniente a oriente, justo frente a dicho hospital.

El Diario intentó contactarse con el delegado de la institución pero no se proporcionó la entrevista.