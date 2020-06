Protestan desde sus autos vs AMLO

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) volvieron a protestar en caravana de vehículos ayer en esta frontera como parte de una segunda movilización contra el presidente López Obrador en todo el país.

Ayer a partir de las 6:30 de la tarde se reunieron los manifestantes en el estacionamiento del centro comercial Soriana Iglesias, en la avenida Ejército Nacional, para desde allí iniciar una caravana de vehículos con la intención de mostrar su inconformidad con las políticas aplicadas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se registraron caravanas en al menos 113 ciudades del país, más del doble que en la anterior convocatoria hace dos semanas, comentaron los organizadores. Además de esta frontera, en el estado participaron manifestantes de las ciudades de Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Chihuahua, Ojinaga y Parral, la mayoría a partir de las 5:00 de la tarde.

En esta ocasión también se integraron manifestaciones similares en 14 ciudades de Estados Unidos; además de Toronto, Canadá y en la Embajada de México en Holanda, refirieron los organizadores a través de publicaciones en redes sociales.

El pasado 30 de mayo se registró la participación de manifestantes en caravana convocada por el mismo grupo en 40 ciudades del país, en las que se incluyeron ciudades como Chihuahua, Delicias y Juárez.

Ante las protestas, al día siguiente el presidente López Obrador, en un mensaje en sus redes virtuales, señaló que continuará con su lucha contra la corrupción y que será el pueblo el que decida su renuncia o no.

“No coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, no me respalda”, afirmó el mandatario.

Participan decenas aquí

Fueron decenas de personas las que a bordo de sus vehículos participaron en la caravana de protesta contra el presidente; el contingente fue integrado en su mayoría por personas maduras, simpatizantes de diferentes partidos políticos, sin embargo, fue notoria la presencia de militantes panistas como el subdelegado de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Ramón Galindo Noriega, quien llegó al sitio de partida saludando a la mayor parte de los ahí presentes.

De igual forma, aunque se había anunciado en el aviso de invitación a la caravana que se daría una aportación de 10 pesos, a ninguno de los participantes se le cobro cuota alguna, de acuerdo con lo que comentaron.

Asimismo, ahora todos los vehículos portaban leyendas contra Andrés Manuel López Obrador, algunas escritas en cartulinas, otras en mantas y la mayoría en los vidrios de los vehículos, hechas con tinta para zapatos.

“Fuera AMLO”, “AMLO mentiroso y traidor”, “Fuera AMLOCO”, “Frente nacional anti AMLO”, “Lo peor de PRI-PAN-PRD=Morena”, “AMLO mientes, robas, traicionas al pueblo”, “No al comunismo”, “AMLO en Ciudad Juárez no te queremos”, “Ni Chairos, ni fifís, todos somos México, fuera AMLO” y “Por un México libre del comunismo”, fueron algunas de las leyendas que los manifestantes escribieron en sus vehículos.

La caravana pasó por la Plutarco Elías Calles, de donde tomaron a la Heroico Colegio Militar hasta llegar a El Punto, en donde se dispersaron.