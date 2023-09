Protestan contra libros de texto

Ciudad Juárez.- Una concentración ciudadana en defensa de la educación se realizó la tarde de ayer sábado para pedir que no se entreguen los libros de texto otorgados por el Gobierno federal.

El acto fue organizado por el Colectivo por la Educación y la Infancia, congregando a alrededor de 200 personas ayer por la tarde en el Centro Comercial El Paseo, afuera de las oficinas del la delegación de Secretaría del Bienestar del Gobierno federal.

Benjamín Limón, integrante de la organización Juntemos Nuestras Manos, destacó que la ciudadana tiene mucha desinformación sobre este tema.

“Sabemos que la gente no sabe todavía qué es la reforma educativa, piensan que solamente estamos pidiendo que no se distribuyan los libros, incluso los mismos maestros no saben de qué se trata, no saben cuál es el mal de la reforma educativa”.

Agregó que los responsables de educar sexualmente a los niños son los padres y no el Gobierno.

“La base de la educación primeramente son los padres y segundo es la sociedad y tercero son las autoridades, a ninguno se les ha tomado en cuenta y ahora quieren que quede en manos de ideas aberrantes, ¿por qué?, porque desafortunadamente estamos viendo todos los resultados de una mala educación”, aseveró Limón.

Durante el acto los asistentes portaban mantas y cartulinas con mensajes en defensa de la educación de los niños.

“Educación libre de Ideología”, “Yo defiendo la identidad de mis hijos”, “Agenda 2030 fuera de los libros de texto”, “No a los libros de 4ta”, eran algunas de las frases de las pancartas.

Finalmente, y de manera simbólica, colocaron sellos de clausura en las puertas principales de las oficinas de la Secretaría del Bienestar.