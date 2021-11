Protestan ambientalistas en lugar donde edifican centro de convenciones

Ciudad Juárez.— El grupo Frente en Defensa del Chamizal protestó ayer en la mañana contra la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del Norte, en el cruce de las calles Heroico Colegio Militar y 5 de Mayo, justo donde hace unas semanas iniciaron los trabajos para su edificación.

“Sabemos que esto va a causar un gran daño a esta zona, que está destinada a ser un espacio ecológico, de diversión, de esparcimiento para las familias juarenses y esto del Centro de Convenciones es realmente privatizar más de lo que ya está El Chamizal”, mencionó la doctora Leticia Chavarría.

Dijo que no se oponen a que se edifique el centro, pero que sea en otro lugar y no con dinero público, cuyo origen no ha sido esclarecido.

“Tenemos programadas diversas actividades, nos estamos reuniendo con las autoridades que nos han recibido, quien no nos han recibido ha sido el presidente municipal; necesitamos aclarar lo que es realmente la zona del Chamizal, porque no es para estarlo privatizando con comodatos”, anotó.

Lo que piden urgentemente es que detengan la construcción: están seguros de que no tienen los permisos correspondientes ni el manifiesto de impacto ambiental pues no los han mostrado, señalaron los inconformes.

A su vez, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que en próximos días se reunirá con ellos para conocer sus inquietudes.

Afirmó que recientemente se entrevistó con el encargado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para hablar del tema, y en poco tiempo tendrá un encuentro con los líderes de la agrupación.

Pérez Cuéllar mencionó que los atenderá y escuchará todas las voces, pues la idea es socializar el tema, revisar la situación y llegar a un acuerdo.

“Yo puedo darles mi punto de vista pero no imponerlo, quiero escucharlos y platicar con ellos y llegar a un acuerdo, no quiero imponer nada, vamos a platicar y al final como todo, la autoridad debe tomar decisiones y vamos a llegar al momento de tomarlas, pero queremos escuchar a todas las partes y los vamos a atender”, expresó.