Protesta en Fiscalía madre de Idaly Juache

Ciudad Juárez.— Al cumplirse 12 años de la desaparición de Idaly Juache Laguna, su madre, Norma Laguna Cabral, acudió al nuevo edificio de la Fiscalía Especializada de la Mujer para colocar una manta en la que exige a las autoridades una investigación clara, tanto en su caso como en todos los de las mujeres desaparecidas en esta ciudad.

Idaly tenía 19 años de edad cuando desapareció de la Zona Centro de la ciudad, el 23 de febrero de 2010.

PUBLICIDAD

Parte de sus restos fue localizada en el Arroyo del Navajo el 16 de abril de 2016 junto con los de otras 10 mujeres, sin embargo, su madre asegura que a pesar de las dos notificaciones con las que cuenta, no acepta recibir sólo restos de su hija, ya que ella era una sola.

Dijo que además de los seis detenidos, falta por capturar a los principales responsables de estos crímenes.

“Estar en la nueva fiscalía, en ese nuevo espacio es irles a recordar que hay muchos edificios que han hecho, pero no ha habido las investigaciones como deberían de ser, y recordarle a la autoridad que tienen una deuda con nosotras las madres, porque en su momento no hubo una investigación eficaz para poderlas encontrar con vida a nuestras hijas”, expresó.

Dijo que en el caso de su hija, para el cual hay un grupo especializado que investiga los casos del Arroyo del Navajo, la pandemia ha frenado las reuniones en donde se les informan los avances, pero que esperan que éstas se reanuden en poco tiempo.

Durante la protesta, Norma también exigió que el Protocolo Amber se active desde el primer momento en que una niña o una mujer es reportada desaparecida.

“Hasta el momento no sé por qué no lo aplican, todavía no quieren levantar un acta de desaparición, ya hay muchos MP y ponen muchas trabas a estar alturas y con todo lo que ha pasado”, mencionó.

Norma Laguna aseguró que tal y como lo ha hecho durante estos 12 años, no descansará hasta que pueda tener la certeza de que en el caso de su hija se hizo justicia.

“Estos 12 años han sido muy duros, y pues tenemos que aprender que nos tocó vivir con esto y no se lo deseamos a nadie, y con la ayuda de las organizaciones, otras personas y nuestras familias, nos ayudan a seguir de pie y a seguir adelante”, comentó.