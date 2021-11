Protección Civil alista apertura de albergues

Ciudad Juárez.— El titular de Protección Civil, Roberto Briones Mota, señaló que aunque ya están listos para dar apertura a los refugios aún no han recibido reportes para el reguardo de personas en situación de calle, las cuales serán atendidas por el personal de Rescate Municipal.

Esto ante la entrada del décimo frente frío, el cual ocasionó lluvias y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, que comenzó durante el pasado jueves 25 del presente mes, y se extendió hasta la tarde de ayer sábado.

Apuntó que será el albergue El Barreal, que se ubica frente al monumento a Juárez, en la colonia El Barreal, el que estará habilitado para dar resguardo a los ciudadanos que no cuentan con un hogar durante las bajas temperaturas.

El funcionario dio a conocer que están a la espera para dar apertura al refugio, y será cuando se reciba la alerta por las bajas temperaturas.

“El refugio se va abrir en cuanto se requiera, no nos han reportado gente de calle todavía, ya estamos listos y el personal de rescate municipal va a hacer el que se va hacer cargo, nosotros estamos listos con colchonetas, calentones y será para 80 personas, con eso vamos a iniciar y si se necesitara vamos a abrir otros puntos. En cuanto nosotros mandemos alerta por las bajas temperaturas lo abrimos”, explicó.

Además, urgió a la ciudadanía a tener cuidado con los calentones, revisarlos antes de instalarlos y no olvidar dejar como mínimo una ventana abierta para que sirva para circulación del aire con el fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

“Invitamos a la ciudadanía a que tengan mucho cuidado al utilizar sus calentones, no quedarnos dormidos con ellos y no cerrar nuestras casas herméticamente, porque hemos encontrado domicilios que tienen plásticos en las ventanas y no permiten la correcta circulación de aire dentro de nuestro domicilio y desplazar el monóxido de carbono que desprenden los calentones”, manifestó.

Finalmente invitó a la comunidad a seguir la página oficial de Protección Civil, en donde se compartirá información sobre los pronósticos y alertas ante las bajas temperaturas.