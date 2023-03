Protagonistas de la diversión y más…

Ciudad Juárez.— Durante 15 años, Jesús García se ha dedicado a dar vida a personajes que él mismo crea, actividad que le ha ayudado a sacar adelante a su familia, además este tipo de arte también es una herramienta para educar a niñas y niños, mediante sus presentaciones de teatro o talleres, donde enseña a los menores a fabricar sus propios muñecos.

La Charca es la compañía que García creó en el año 2007, y a pesar de los años continúa vigente su popularidad entre la comunidad fronteriza, y frecuentemente es invitado, junto a sus títeres, para realizar presentaciones en escuelas, festivales o eventos, señaló.

“Tenemos 15 años fundados en Ciudad Juárez, y lo que hacemos es espectáculos de títeres para todo tipo de eventos infantiles, también impartimos talleres que tengan que ver con la elaboración o animación de títeres y fabricamos títeres sobre pedido”, mencionó.

Compartió que siempre le llamó la atención la educación informal, y fue en los títeres que encontró la herramienta adecuada para dejarles a las niñas y a los niños un aprendizaje positivo.

“Algo que siempre me llamó la atención es la educación por medios informales, nunca me vi trabajando en una escuela, y desde hace muchos años siempre he estado con actividades deportivas y del arte, y en cierto momento me pude involucrar con los títeres y descubrir que es una buena herramienta para esta educación informal”, dijo García. A través de su compañía, La Charca, ofrece talleres por la plataforma Zoom, también asiste a eventos en donde imparte estos cursos, y fabrica títeres de distintos personajes que sus clientes le solicitan.

Indicó que la sonrisa del público es lo mejor que le ha dejado este oficio, ya que es la forma en que se da cuenta que realiza de buena manera su trabajo.

“Lo mejor es la reacción del público, las sonrisas, la participación, cómo se involucran las personas con los títeres e incluso cómo les hablan a niños y adultos, y por eso me llena ver esas reacciones”, expresó.

Este día se conmemora el Día Mundial del Títere, que es una actividad que se ha realizado durante muchos años, y su origen se remonta a las antiguas civilizaciones.

Fue gracias a la Unión Internacional de la Marioneta, que se conmemora dicha fecha para dar a conocer a los títeres o marionetas como parte del desarrollo cultural de los pueblos.

