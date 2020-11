Proponen trabajo comunitario a quien no use cubrebocas

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El grupo parlamentario de Morena en el Congreso estatal propondrá sustituir las multas y amonestaciones previstas en el proyecto de ley que regulará el uso de cubrebocas en la entidad, por horas de trabajo comunitario.

“Vamos a proponer horas de trabajo comunitario y además asistir a pláticas donde se sensibilice el uso del cubrebocas, en lugar de las multas. No se trata de atemorizar al ciudadano, sino de un trabajo conjunto entre Gobierno y ciudadanos, no queremos que el Gobierno del Estado aproveche la pandemia para hacerse de recursos”, adelantó la diputada local Janet Francis Mendoza, secretaria de la Comisión de Salud en el Legislativo estatal.

Amonestaciones actuales

De acuerdo con la iniciativa presentada las facultades de la autoridad mencionadas en los artículos 7, 16, 18, 19, 20 y 21, son las siguientes:

Si alguien se rehúsa a portar cubrebocas en los términos de la ley o incurra en actos de violencia por lo mismo, la autoridad puede amonestar, obligar al ciudadano a entregar material médico por hasta 25 UMAs equivalentes a 2 mil 172 pesos, previa amonestación; además imponer una multa por hasta 50 veces el valor de la UMA equivalentes a los 4 mil 344 pesos, previa amonestación. El monto de esta multa se puede duplicar en caso de reincidencia a los 8 mil 688 pesos.

Incluso se podría arrestar hasta por 36 horas, previa aplicación de cualquier otra de las sanciones. Para imponer las sanciones, se autoriza el uso de la fuerza pública.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal fue analizada por la Comisión de Salud del Congreso local y será presentada para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de hoy.

“¿Cómo le vamos a imponer a un trabajador de maquila una multa de 4 mil 500 pesos cuando en la maquila representa un mes de trabajo en el sur del estado y en Juárez lo equivalente a tres semanas de trabajo?”, señaló la legisladora.

La economía de los juarenses y chihuahuenses ya ha sido bastante dañada, no podemos aprovecharnos de los ciudadanos para seguir recaudando cambiemos la sanción a trabajo comunitario o asistencia a pláticas, dijo la legisladora, quien agregó que la iniciativa no contempla obligación por parte del Estado de proporcionar cubrebocas en las oficinas de Gobierno o a quienes no tengan capacidad económica para adquirirlo, además de no ser clara en establecer el responsable de sancionar.