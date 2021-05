Propone ‘El Güero’ celebrar 3 debates

Ciudad Juárez— El candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Juárez, Rodolfo Martínez, propuso ayer a sus adversarios políticos y a las autoridades electorales la celebración de tres debates, incluido el único oficialmente programado.

Martínez realizó la propuesta al participar en el Seminario Permanente de Estudios Electorales, convocado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

“El Güero” propuso a los candidatos que expliquen su visión y sus propuestas sobre dos problemáticas que mantienen ocupados y preocupados a los juarenses, como son la seguridad y la pandemia.

Señaló que el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, el cual fijará sus propias reglas, es importante aunque insuficiente para que los juarenses conozcan a profundidad las propuestas y visiones de los candidatos frente a las dos grandes problemáticas referidas.

Además, propuso ante universitarios la adquisición inmediata de vacunas contra el Covid-19, pero además consideró que la ciudad colapsaría si tuviéramos que cerrar todo nuevamente.

“Si no hay vacunas para nosotros, las vamos a comprar”, propuso ayer en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del campus universitario en esta frontera, ante estudiantes y personas interesadas que lo siguieron en las redes sociales por la plataforma de Zoom.

“El Güero” señaló que los juarenses no aguantarían otro semáforo en rojo por el cierre de empresas y pérdidas de empleos.

“El tema de la pandemia es muy delicado y lo vamos a abordar muy de cerca con el tema económico y sanitario. Vamos a ayudar al Gobierno federal, porque si no se completan con las vacunas, las vamos a comprar nosotros, porque no es posible que se junten las maquilas y los empresarios para comprarlas para los trabajadores, y no se los permiten porque no son Gobierno, pero nosotros lo vamos a hacer localmente”, expresó. Martínez mencionó el dramático cierre de negocios y pérdida de empleos que impactan gravemente a las familias.