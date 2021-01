Pronostican viento y posible agua nieve para mañana

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Temperaturas que descenderán hasta los -4 grados centígrados y posible caída de aguanieve es el pronóstico para Ciudad Juárez durante el martes de acuerdo al portal especializado en el reporte del clima The Weather Channel.

El mismo sitio indica que se esperan ráfagas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora durante el día, mientras que en la noche serán de 15 a 25 kilómetros.

Ante esta situación, Protección Civil Municipal emitió un comunicado de prensa para pedir a la población extremar precauciones.

Respecto al frío, recomienda alejar los calentones de ventanas y muebles para evitar incendios, abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que haya reposición de oxígeno, y apagar los aparatos antes de irse a dormir.

También exhorta a no ingresar anafres o braseros a las viviendas, no cerrar herméticamente ventanas y puertas, y no ingresar calentadores de paso o calentones de gas a los baños, ya que pueden provocar accidentes por monóxido de carbono.

En cuanto a la posible lluvia o aguanieve, se recomienda circular con precaución, a baja velocidad, encender las luces de los vehículos, no ingresar a los pasos a desnivel, y dar preferencia al peatón.

Se pide también reportar al 911 a las personas que están en situación de calle, ya que Seguridad Pública las traslada al albergue municipal ubicado en la Estación 8 de Bomberos, en la calle Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel.