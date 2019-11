Pronostican lluvias durante el resto del día

Ciudad Juárez— La posibilidad de lluvia para el día de hoy es de entre 70 y 100 por ciento de probabilidades, según el pronóstico de la plataforma digital The Weather Channel.

Además la temperatura se encontrará en una máxima de 8 grados centígrados con una sensación térmica de 4 y una mínima en los 5 grados.

Se presentarán vientos de 15 a 30 kilómetros por hora durante el día.

El portal climatológico indica que las lluvias se mantendrá durante todo el día en la mayor parte de la ciudad. Las precipitaciones se extenderán hasta el día de mañana, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir pendiente de los cambios climáticos.

La Dirección de Protección Civil del Municipio pide a la ciudadanía conducir a baja velocidad y con precaución, no ingresar a calles encharcadas y buscar vías alternas, aunque esto signifique rodear.

También se recomienda no ingresar a los pasos a desnivel, al viaducto Díaz Ordaz, así como tampoco a los arroyos, especialmente el del Mimbre, Jarudo y de las Víboras.

En cuanto a las temperaturas, indican abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que haya reposición de oxígeno cuando los calentones se encuentren encendidos, alejarlos de ventanas, sillones y camas para evitar incendios, y apagarlos antes de ir a dormir.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a fin de que no utilice estufas o anafres para calentar la casa, además de no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas, y no cerrar herméticamente las ventanas y puertas, ya que esto podría provocar un incidente.

También mencionaron que el albergue municipal se encuentra abierto desde las 6 de la tarde, por lo que exhortó a reportar al 911, a las personas en situación de calle, ya que Seguridad Pública los traslada hasta el refugio temporal.

Este espacio atendió anoche a 59 personas y se ubica en la calle 20 de Noviembre, frente al Monumento a Benito Juárez.