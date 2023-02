Promueven uso de detectores de humo

Ciudad Juárez.— A pesar de que los detectores de humo y extintores son una medida necesaria para controlar un conato de incendio y evitar un siniestro, en la población juarense falta la cultura de la prevención.

“Los negocios, las empresas debido a la supervisión constante del departamento de Protección Civil tratan de mantener una seguridad adecuada, pero lo que es en la cuestión civil o en nuestras casas, ahí tenemos un gran problema porque no tenemos el hábito de la prevención, de traer un extintor en nuestra casa y en nuestro vehículo, un detector de monóxido o un detector de humo que nos pudiera en determinado momento salvar la vida. El detector de humo emite un sonido muy fuerte que nos pondría en alerta para podernos resguardar o evitar el siniestro”, dijo Sergio Rodríguez, comandante del Departamento de Bomberos.

El precio de un detector de humo oscila entre los 250 y 300 pesos, y un extintor de 2 kilogramos cuesta casi los 600 pesos, según Ever Ramírez, supervisor de una empresa que se dedica a la distribución de equipo contra incendios, quien también comentó que no es frecuente la adquisición entre la población. Por año se acercan a la empresa 10 personas para comprar un detector o un extintor, pero sólo cuando ya tuvieron una experiencia relacionada con un siniestro.

“Las personas en sus hogares no se interesan por su seguridad, en cuestión de detectores y extintores no hay esa cultura en México; los detectores andan alrededor de 250 y 300 pesos, no es algo muy caro si ponemos en la balanza una vida con un detector”, mencionó el entrevistado.

Son los comercios quienes compran equipo contra incendio debido a que Protección Civil les exige que cumplan con el reglamento, dijo Ramírez.

“Nuestra empresa tiene una venta de 200 a 300 detectores de humo anuales, y en cuanto a los extintores también sólo los adquieren los comercios, pero en casas habitación es muy raro. No tienen esa cultura, ni el uno por ciento de la población tiene extintores en su casa, no hay ese interés; es hasta que ya les queda la experiencia cuando compran uno, ni los vehículos los traen, aquí en Ciudad Juárez ni el uno por ciento trae en su vehículo”, dijo Ramírez.

Como parte de las medidas preventivas para disminuir los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, la Dirección de Protección Civil, a través del Departamento de Bomberos, estará en diferentes colonias llevando brigadas de capacitación a los ciudadanos, mencionó el comandante de Bomberos.

“Queremos llevarle directamente la información al ciudadano, que pocas veces la adquiere debido a que no tienen tiempo porque salen a trabajar, o realizan otras actividades cotidianas que les impiden tener el tiempo para saber qué es el monóxido de carbono y cómo lo pueden detectar”, explicó Sánchez.

El comandante informó que se está trabajando para programar visitas cada mes a una colonia y a una escuela. Será mediante solicitudes al Departamento de Protección Civil que se puede pedir la información sobre las brigadas y cursos.