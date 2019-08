Promueven lactancia materna

Ciudad Juárez— Alrededor de 70 mujeres se reunieron ayer para amamantar a sus hijos en público, en la segunda edición de “La Gran Tetada”, realizada para conmemorar la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”.

El evento fue binacional debido a que se realizó de manera conjunta con la Coalición Binacional de Lactancia Materna (BBC) de El Paso, Texas.

El evento se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto y tiene por lema “Empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna”, dijo Mitzy Alicia García, coordinadora del programa Lactancia Materna, de la Jurisdicción Sanitaria II.

Con la sentencia “Empodérate”, dicha por las participantes, inició el evento que tuvo como objetivo concientizar a las mujeres, además de invitarlas a lactar en la vía pública, dijo García. (Verónica Domínguez)





Rompen mitos con la concientización

“Es para hacer saber que la mujer sea conscientes de todas las capacidades físicas y mentales ella que tiene para lograr alimentar a su bebé exclusivamente con leche materna, y esto se logra con mucha información y con mucho apoyo”, expuso la coordinadora.

En el evento se instalaron módulos de la Secretaría de Salud, en donde se brindó información sobre nutrición durante el amamantamiento y el embarazo, estimulación temprana, pruebas del desarrollo infantil, el banco de leche infantil, en donde se invitó a las mujeres que tuvieran una sobre producción de leche a ser donantes.

García explicó que amamantar a los bebés ayuda a que sean menos propensos a las enfermedades, o a que esas enfermedades se compliquen, además tienen beneficios cognitivos, ya que tienen ocho punto más de coeficiente intelectual, son niños más seguros emocionalmente y previene el cáncer, entre otros males.

Laura Ivonne Bermúdez, de 28 años, llegó con su bebé de 9 meses, y su hija de tres años participó en los eventos.

“Fui a un curso de lactancia, en donde tenemos círculos con otras mamás y personas profesionales, sirve mucho porque cambias, sientes más motivación para continuar con tu lactancia porque hay muchos mitos, yo comencé lactando porque era lo mejor para mi bebé y ya en los círculos también me di cuenta de que la leche materna no sólo es alimento, sino que también es apego, y es desarrollo físico y cognitivos para los bebés y lejos de que no puedan ser autónomos, les ayudará a ser más autónomos de grandes”.

“La Gran Tetada” se realizó en la entrada principal del Parque Central Poniente, en donde se habilitó un espacio para las participantes, quienes amamantaron de manera conjunta.

El evento fue organizado por la Jurisdicción Sanitaria II, y participaron el grupo de acompañamiento perinatal NaSer, Mamu, crianza en brazos, BBC, de El Paso, Texas.





