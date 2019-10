Promueven la defensa de derechos humanos

Ciudad Juárez— Con el objetivo de promover la defensa de los derechos humanos en esta ciudad y actuar especialmente en casos particulares en favor de los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de Gobierno y organismos descentralizados trabajan en una iniciativa con la que puedan uniformar criterios para esta tarea.

El proyecto surgió en el Colegio de la Frontera Norte y en él participan alrededor de 30 organismos, entre ellos dependencias de distintos órdenes de gobierno y organizaciones civiles, quienes están trabajando en una agenda conjunta para establecer los criterios de acción por la defensa de los derechos humanos, en especial por la gente mas vulnerable, dio a conocer Cecilia Sarabia Ríos, una de las coordinadoras del programa.

Participan las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos, la Casa de la Cultura Jurídica, el Centro de Ayuda para Mujeres Juarenses, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Centro de Protección Étnico, colectivos feministas, la Coordinación del Programa de Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Grupo Compañeros y la Red Mesa de Mujeres, entre otros.

Explicó que ante los casos de violaciones a los derechos humanos de muchos juarenses, derivado de factores como la cuestión de género y violencia, se lanzó esta iniciativa para reflexionar desde las víctimas, de como son afectados en sus derechos.

Sarabia Ríos dijo que los organismos que participan, tanto del sector gubernamental como organizaciones no gubernamentales, primero se reunieron para conocerse entre ellos mismos, luego se conoció qué hace cada uno de ellos en materia de derechos humanos; posteriormente se trata de analizar el área especifica de estos derechos, pues no todos parten de la misma idea en su defensa.

Como cuarta parte, indicó, se reflexiona y se ve de que forma vamos a hacer un diagnóstico de los derechos humanos en la comunidad fronteriza, buscando en ello la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, identificar las distintas acciones y luego uniformar el trabajo de estos 30 organismos en la defensa de los derechos humanos en esta ciudad.

La intencion, dijo la investigadora del Colef, es concluir en una agenda conjunta emn la defensa de los derechos humanos; en la reunión ya han salido varias ideas, a lo que se le dará continuidad para llegar a una agenda de trabajo y posteriormente talleres de capacitación con temas como la tortura y el enfoque a la situación de las victimas.

Comentó que aún no trabajan en cuanto a estadísticas, pero se sabe que no todos los casos que se conocen de violaciones a los derechos humanos son las que existen, pues hay mas casos que no se denuncian, sobre todo de tortura.

Dijo que en una primera línea de acción se estudia la violencia social en general y las formas particulares de la misma expresada en grupos subordinados por condición de género, sexualidad, edad, o por condiciones de marginalidad o exclusión social, como la pobreza.

También las víctimas de la violencia social hacen pensar sobre el papel del Estado como contenedor y promotor de la violencia, la participación y respuesta por parte de la ciudadanía, por eso, además de la reflexión teórica, se pretende generar herramientas para la acción pública que gestione su prevención, sanción, reparación y disminución de los casos de afectados.

Además una segunda línea de trabajo tiene como objetivo brindar una visión de la interconexión de los ámbitos de la acción gubernamental y de la acción social en la construcción de problemas y soluciones públicas, reconociendo los actores sociales, gubernamentales, civiles y privados que intervienen o pueden intervenir en la gestión de lo público para ofrecer soluciones para el desarrollo social.