Promueven en menores las tradiciones mexicanas

Ciudad Juárez.- Para promover las tradiciones mexicanas, alrededor de 200 niños y adolescentes del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C (CASA), sede Kolping, participaron en la colocación de altares dedicados a sus familiares.

Los estudiantes pertenecen a la preparatoria Paulo Freire –extensión de CASA–, institución que trabaja con alumnos que no acuden a un sistema de educación pública.

Fernando Sandoval, docente y coordinador de la preparatoria, dijo que en las actividades se involucraron maestros y alumnos.

“El tema es identificar los símbolos que represan el altar, por qué se coloca en esta fecha y la segunda es seguir aferrándonos a esta tradición que poco a poco dentro de los núcleos familiares, a veces por el tiempo o la rutina misma se va perdiendo; entonces, ya que tenemos este espacio para que se pueda rendir este tributo para esperar a nuestros fieles difuntos, independientemente donde se le haga, ya es un logro en contra de la modernidad que nos viene avasallando”, expuso el docente.

Ezequiel Alderete es un estudiante de preparatoria que colaboró en la colocación de los altares y participó en el desfile alusivo al 2 de noviembre, en el cual se caracterizó de su abuelo, pues en su familia materna no se conmemora esta fecha.

“Quise hacerme el maquillaje para representar a mi abuelito, por eso quise participar en el desfile de catrinas. En mi casa no les gusta el Día de Muertos, no les gusta ver las calaveras ni nada de esto, pero a mí sí me gustó”, comentó el alumno.

“Para mí es como si me estuvieran viendo mis familiares difuntos, y que dijeran: a él sí le gusta y que con esto se sintieran orgullosos, aunque de parte de mi papá sí les gusta”, mencionó.

Comentó que en la institución se imparten talleres relacionados con actividades artísticas, culturales y literarias que son curriculares, en donde se elaboraron algunas manualidades que se colocaron en los altares.

“Quisimos rendir el homenaje a los familiares, incluso a alumnos que fallecieron por salud, incluso las ofrendas están de dedicados a ellos, a los abuelos, padres y madres”, dijo el docente.

Los alumnos realizaron con algunos materiales los elementos para colocar en el altar, entre estos, las lápidas en las cuales se escribieron las calaveritas literarias. Además, las flores se elaboraron de papel por niños migrantes de primaria que acuden al programa de escolarización.

“El día de hoy es para recuperar estas tradiciones prehispánicas y esta actividad fue totalmente orientado al Día de Muertos. El concurso de catrinas tenía la base de Guadalupe Posada, quien fue el primer dibujante que la mostró, en eso se basaron los estudiantes en la representación física de una calavera”, detalló el docente.