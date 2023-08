Promueven el séptimo arte entre los juarenses

Ciudad Juárez.- Como parte de las diversas actividades artísticas que se realizan en el centro cultural XEspacio YC, durante agosto y septiembre se realizará con un curso de actuación para cine con la intención de promover en la comunidad juarense el séptimo arte.

Las sesiones las impartirá Jorginho García, quien desde hace diez años es instructor en artes escénicas.

“Lamentablemente Ciudad Juárez no es un referente de cine nacional, como pudiera ser Ciudad de México o Guadalajara, no existe ese impulso por parte de las autoridades académicas, en este caso de las universidades, o del mismo estado. No es por compararnos con la capital, pero existen estímulos económicos permanentes en la Ciudad de México para crear cine, y aquí no existe nada de eso”, expuso le instructor.

Dijo que en los últimos tres años se ha dedicado a la producción y dirección de cine, en la que se ha enfocado en la enseñanza de la actuación frente a las cámaras y el escenario.

Algunos de los temas que se abordarán en las cuatro sesiones sabatinas son expresión histriónica, creación de personajes, y aprenderán sobre temas de producción de cámaras e iluminación, entre otros tópicos.

Primer curso que se realiza

Este es el primer curso en esta modalidad que se imparte en la casa cultural, pero se tiene planeado otro curso en donde también se enseñarán herramientas actorales, y pre producción de filme; y un último curso de producción y rodaje, mencionó el instructor.

Leonardo Aguirre, de 26 años, acudió a la primera clase de actuación, pues su gusto por la actuación y el cine ha sido desde su niñez.

“Siempre me había interesado la actuación, lo que es el cine, pero no me había animado por las cuestiones sociales, porque es un mundo difícil (…) Es un área complicada para quienes nos gusta, porque es prácticamente hacer mucho esfuerzo, pero es importante darle iniciativa a estos proyectos, si no lo hacemos esto no va a transcender”, comentó Aguirre.

El curso inició ayer, y continuará los próximos tres sábados de septiembre, en un horario de 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. El costo por la inscripción es de 250 pesos.

Jorginho García, además de ser instructor en artes escénicas, estuvo un año en el grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tomó un diplomado en artes escénicas y circenses en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, y un diplomado de pedagogía del teatro en Ciudad Juárez con Theater Mitu, una compañía de Nueva York.

XEspacio YC está ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 100, en la zona Centro.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (656) 458-0873.

