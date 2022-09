Promueven el diálogo para la solución de conflictos sociales

Ciudad Juárez.— Ciudad Juárez es sede del primer congreso de Justicia Alternativa realizado por el Poder Judicial del Estado, con el cual se busca promover el diálogo para la resolución de conflictos sociales de cualquier tipo, sin tener que llegar a un proceso judicial.

El evento denominado “Encuentro restaurativo y diálogo social”, que fue inaugurado ayer, continuará durante los próximos dos días y contará con conferencias magistrales, todas enfocadas en promover la cultura de la paz, además de mesas de trabajo en donde también se orientarán en la implementación de la Reforma Laboral y en la manera en que los conflictos de este tipo pueden resolverse a través del diálogo, de acuerdo con lo que mencionó Rubén Aguilar Gil, director del Instituto para la Atención temprana y Justicia Alternativa.

“Es importante hacer mención que ahora, a través de los medios alternos para la solución de conflictos, está en las manos del ciudadano la creación de la justicia que ellos mismos buscan”, explicó Aguilar Gil durante el evento.

Dijo que a través de estos mecanismos se da la posibilidad de que las partes sean debidamente escuchadas por la autoridad y guiadas por el personal del instituto que es altamente calificado y certificado para construir la justicia.

“Este gran congreso es nada más que la muestra de que los medios alternos para la solución de conflictos es toda una ciencia, es toda una especialización y lo podemos ver en cada materia”, comentó,

Dijo que por eso se contará con reconocidos ponentes que ayudarán a hacer ver a los ciudadanos que la cultura de la paz es importante para el desarrollo social y para restablecer las relaciones entre pares, entre vecinos, entre familias, socios y relaciones laborales.

“Le hacemos ver a todo el país que le estamos apostando a la cultura de la paz, que le estamos apostando a la construcción de los acuerdos, de la reinserción social, de restablecer las relaciones humanas, entre familia”, añadió.

Como ejemplo mencionó que cuando un matrimonio ya no tiene futuro o cuando se crea una sociedad con alguna persona y no funciona, no es necesaria la confrontación, ya que ahora el tribunal abre las puertas a la sociedad para que se acerquen y juntos construyan las disoluciones en lugar de demandas y conflictos jurídicos largos.

“La carga laboral excesiva de denuncias y de demandas nos ha orillado a buscar estas oportunidades que son bastante benéficas para la sociedad”, comentó.

A su vez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que esta es una nueva oportunidad en la resolución de los conflictos judiciales.

“Solamente a través de la capacitación y evaluación constante alcanzaremos como sociedad la capacidad de resolver nuestros conflictos por medio del diálogo y el daño a las víctimas pueda ser completamente restaurado”, mencionó.

Miriam Hernández, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, enfatizó además que la mediación puede facilitar y equilibrar las posiciones de las partes involucradas en un conflicto.

Reconoció que existe desconocimiento y desconfianza de la sociedad, ya que las partes piensan que tienen que ceder en aspectos que no quieren, pero la figura del mediador es muy importante, ya que la mediación llega a donde no lo pueden hacer los procesos judiciales.

“Es una manera de concebir los conflictos desde su origen. Su aspecto creativo permite crear una óptica más abierta de los conflictos que la que es estrictamente con un proceso judicial”, puntualizó.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, dijo que la justicia alternativa permite la agilidad en la resolución de conflictos sin necesidad de un excesivo gasto económico, tanto de recursos públicos y personales.

“Como sociedad hemos comprendido que fortalecer el Estado de Derecho no debe ser tormentoso para la ciudadanía”, enfatizó.

El congreso se realiza en el Centro de Convenciones Cibeles y está abierto al público en general de manera gratuita.